Удар РФ по Одессе — количество пострадавших возросло до 17 человек

В Одессе количество пострадавших в результате российской атаки в ночь на 24 апреля возросло до 17 человек, среди них 9 женщин и 8 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет.
Главные тезисы
- Количество пострадавших в результате российской атаки в Одессе возросло до 17 человек, включая 9 женщин и 8 мужчин разного возраста.
- Два человека погибли, девять человек были госпитализированы по итогам ночной атаки.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Поисково-спасательные работы на местах попаданий после российской атаки завершены, сообщила Одесская МВА.
Отмечается, что городские службы полностью перешли к ликвидации последствий атаки, расчистке территорий и закрытию поврежденных окон.
Всем пострадавшим оперативно оказана помощь: люди с более легкими травмами получили ее на месте, другие находятся в медицинских учреждениях города под постоянным наблюдением врачей.
В результате атаки на Одессу в ночь на 24 апреля погибли супруги, есть попадания в жилые дома, хостел и торговое судно. Ранее сообщалось о 15 пострадавших.
