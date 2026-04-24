Удар РФ по Одессе — количество пострадавших возросло до 17 человек

В Одессе количество пострадавших в результате российской атаки в ночь на 24 апреля возросло до 17 человек, среди них 9 женщин и 8 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет.

17 горожан пострадали в Одессе в результате удара РФ

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

По состоянию на 13:00 в Одессе, к сожалению, подтверждена гибель двух человек в результате ночной атаки. До 17 выросло количество пострадавших. Девять из них госпитализированы.

Он отметил, что среди пострадавших — 9 женщин и 8 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет.

Поисково-спасательные работы на местах попаданий после российской атаки завершены, сообщила Одесская МВА.

Поисково-спасательные работы на местах попаданий в Одессе завершены, под завалами людей нет.

Отмечается, что городские службы полностью перешли к ликвидации последствий атаки, расчистке территорий и закрытию поврежденных окон.

Профильные бригады работают над оперативным восстановлением электро-, водо- и газоснабжения в домах, отключившихся из-за взрывной волны.

Всем пострадавшим оперативно оказана помощь: люди с более легкими травмами получили ее на месте, другие находятся в медицинских учреждениях города под постоянным наблюдением врачей.