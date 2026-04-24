Удар РФ по Одесі — кількість постраждалих зросла до 17 осіб

В Одесі кількість постраждалих унаслідок російської атаки у ніч проти 24 квітня зросла до 17 осіб, серед них 9 жінок і 8 чоловіків віком від 18 до 83 років.

17 містян постраждали в Одесі внаслідок удару РФ

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Станом на 13:00 в Одесі, на жаль, підтверджено загибель двох людей внаслідок нічної атаки. До 17 зросла кількість постраждалих. Девʼятьох із них госпіталізовано.

Він зазначив, що серед постраждалих - 9 жінок та 8 чоловіків віком від 18 до 83 років.

Пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань після російської атаки завершені, повідомила Одеська МВА.

Пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань в Одесі завершено, під завалами людей немає.

Зазначається, що міські служби повністю перейшли до ліквідації наслідків атаки, розчищення територій та закриття пошкоджених вікон.

Профільні бригади працюють над оперативним відновленням електро-, водо- та газопостачання у будинках, які відключилися через вибухову хвилю.

Усім постраждалим оперативно надано допомогу: люди з легшими травмами отримали її на місці, інші перебувають у медичних закладах міста під постійним наглядом лікарів.