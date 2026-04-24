Удар РФ по Одесі — кількість постраждалих зросла до 17 осіб

В Одесі кількість постраждалих унаслідок російської атаки у ніч проти 24 квітня зросла до 17 осіб, серед них 9 жінок і 8 чоловіків віком від 18 до 83 років.
Головні тези:
- Два людей загинули унаслідок нічної атаки, дев'ятьох госпіталізовано. Пошуково-рятувальні роботи в Одесі завершено.
17 містян постраждали в Одесі внаслідок удару РФ
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він зазначив, що серед постраждалих - 9 жінок та 8 чоловіків віком від 18 до 83 років.
Пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань після російської атаки завершені, повідомила Одеська МВА.
Пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань в Одесі завершено, під завалами людей немає.
Зазначається, що міські служби повністю перейшли до ліквідації наслідків атаки, розчищення територій та закриття пошкоджених вікон.
Усім постраждалим оперативно надано допомогу: люди з легшими травмами отримали її на місці, інші перебувають у медичних закладах міста під постійним наглядом лікарів.
Унаслідок атаки на Одесу в ніч проти 24 квітня загинуло подружжя, є влучання в житлові будинки, хостел і торговельне судно. Раніше повідомлялося про 15 постраждалих.
