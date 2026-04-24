Удар РФ по Одесі — кількість постраждалих зросла до 17 осіб
Категорія
Україна
Дата публікації

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса
Read in English

В Одесі кількість постраждалих унаслідок російської атаки у ніч проти 24 квітня зросла до 17 осіб, серед них 9 жінок і 8 чоловіків віком від 18 до 83 років.

17 містян постраждали в Одесі внаслідок удару РФ

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Станом на 13:00 в Одесі, на жаль, підтверджено загибель двох людей внаслідок нічної атаки. До 17 зросла кількість постраждалих. Девʼятьох із них госпіталізовано.

Він зазначив, що серед постраждалих - 9 жінок та 8 чоловіків віком від 18 до 83 років.

Пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань після російської атаки завершені, повідомила Одеська МВА.

Пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань в Одесі завершено, під завалами людей немає.

Зазначається, що міські служби повністю перейшли до ліквідації наслідків атаки, розчищення територій та закриття пошкоджених вікон.

Профільні бригади працюють над оперативним відновленням електро-, водо- та газопостачання у будинках, які відключилися через вибухову хвилю.

Усім постраждалим оперативно надано допомогу: люди з легшими травмами отримали її на місці, інші перебувають у медичних закладах міста під постійним наглядом лікарів.

Унаслідок атаки на Одесу в ніч проти 24 квітня загинуло подружжя, є влучання в житлові будинки, хостел і торговельне судно. Раніше повідомлялося про 15 постраждалих.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?