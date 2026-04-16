8 людей загинули в Одесі унаслідок ракетно-дронових ударів РФ

Цієї ночі місто пережило кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. На жаль, маємо шістьох загиблих людей. Мої найщиріші співчуття рідним та близьким. Ще 11 людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога.