8 людей загинули в Одесі унаслідок ракетно-дронових ударів РФ

Через нічну та ранкову атаки РФ на Одесу загинули восьмеро людей, ще 16 отримали поранення.
Головні тези:
- Унаслідок ракетно-дронових ударів РФ в Одесу загинуло 8 людей, а ще 16 отримали поранення.
- Під час атак постраждали об'єкти інфраструктури та житлові будинки у різних районах міста.
- Влада надає необхідну медичну допомогу пораненим та оцінює розміри збитків та пошкоджень внаслідок руйнівних атак.
Росія вбила 8 людей в Одесі 16 квітня
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
За інформацією Лисака, пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, також вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито понад 300 вікон.
Крім того, зафіксовані пошкодження в одному з парків Приморського району.
Згодом Лисак повідомив, що кількість загиблих зросла до 7.
У місті пошкоджені обʼєкти портової, критичної та житлової інфраструктури.
У щонайменше трьох багатоповерхівках зруйновані фасадні стіни та скління, зазнали ушкоджень гуртожиток і прилеглі будівлі.
На окремих обʼєктах інфраструктури сталися пожежі.
Лисак згодом оновив дані: стало відомо про восьмого загиблого, 16 поранених.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-