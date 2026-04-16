8 людей загинули в Одесі унаслідок ракетно-дронових ударів РФ
Одеса
Джерело:  Одеська міська рада

Через нічну та ранкову атаки РФ на Одесу загинули восьмеро людей, ще 16 отримали поранення.

  • Унаслідок ракетно-дронових ударів РФ в Одесу загинуло 8 людей, а ще 16 отримали поранення.
  • Під час атак постраждали об'єкти інфраструктури та житлові будинки у різних районах міста.
  • Влада надає необхідну медичну допомогу пораненим та оцінює розміри збитків та пошкоджень внаслідок руйнівних атак.

Росія вбила 8 людей в Одесі 16 квітня

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Цієї ночі місто пережило кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. На жаль, маємо шістьох загиблих людей. Мої найщиріші співчуття рідним та близьким. Ще 11 людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога.

За інформацією Лисака, пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, також вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито понад 300 вікон.

Крім того, зафіксовані пошкодження в одному з парків Приморського району.

Згодом Лисак повідомив, що кількість загиблих зросла до 7.

За словами голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера, вночі Одеса пережила кілька хвиль змішаних ракетно-дронових ударів. Семеро людей загинули, щонайменше 12 постраждали.

У місті пошкоджені обʼєкти портової, критичної та житлової інфраструктури.

У щонайменше трьох багатоповерхівках зруйновані фасадні стіни та скління, зазнали ушкоджень гуртожиток і прилеглі будівлі.

На окремих обʼєктах інфраструктури сталися пожежі.

Лисак згодом оновив дані: стало відомо про восьмого загиблого, 16 поранених.

