Нічна атака РФ по Одесі — кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих унаслідок нічної російської атаки на Одесу зросла до 16 людей, двоє з яких загинули.
Головні тези:
- Унаслідок нічної атаки Росії на Одесу кількість постраждалих зросла до 16 осіб, з них двоє загинули.
- За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок удару РФ загинули жінка і чоловік, а також багато людей отримали поранення.
Росія в Одесі вбила 2 людей і поранила 14
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він зазначив, що станом на тепер 14 людей отримують допомогу. Двоє з постраждалих перебувають у тяжкому стані через отримані опіки та поранення. Стан інших поранених лікарі оцінюють як середньої тяжкості та задовільний.
За даними Офісу генерального прокурора, в Одесі внаслідок нічного удару РФ по цивільній інфраструктурі загинули жінка і чоловік. Було відомо про 11 поранених, серед них — 9-річний хлопчик.
Більше по темі
