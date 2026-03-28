Нічна атака РФ по Одесі — кількість постраждалих зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса
Read in English

Кількість постраждалих унаслідок нічної російської атаки на Одесу зросла до 16 людей, двоє з яких загинули.

Головні тези:

  • Унаслідок нічної атаки Росії на Одесу кількість постраждалих зросла до 16 осіб, з них двоє загинули.
  • За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок удару РФ загинули жінка і чоловік, а також багато людей отримали поранення.

Росія в Одесі вбила 2 людей і поранила 14

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

До 16 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Одесу, двоє з них, на жаль, загинули.

Він зазначив, що станом на тепер 14 людей отримують допомогу. Двоє з постраждалих перебувають у тяжкому стані через отримані опіки та поранення. Стан інших поранених лікарі оцінюють як середньої тяжкості та задовільний.

За даними Офісу генерального прокурора, в Одесі внаслідок нічного удару РФ по цивільній інфраструктурі загинули жінка і чоловік. Було відомо про 11 поранених, серед них — 9-річний хлопчик.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?