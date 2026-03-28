Нічна атака РФ по Одесі — кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих унаслідок нічної російської атаки на Одесу зросла до 16 людей, двоє з яких загинули.

Росія в Одесі вбила 2 людей і поранила 14

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що станом на тепер 14 людей отримують допомогу. Двоє з постраждалих перебувають у тяжкому стані через отримані опіки та поранення. Стан інших поранених лікарі оцінюють як середньої тяжкості та задовільний.

За даними Офісу генерального прокурора, в Одесі внаслідок нічного удару РФ по цивільній інфраструктурі загинули жінка і чоловік. Було відомо про 11 поранених, серед них — 9-річний хлопчик.