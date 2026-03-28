Ночная атака РФ по Одессе — количество пострадавших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Ночная атака РФ по Одессе — количество пострадавших возросло

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
Читати українською

Число пострадавших в результате ночной российской атаки на Одессу возросло до 16 человек, двое из которых погибли.

Главные тезисы

  Число пострадавших в результате ночной атаки России на Одессу достигло 16 человек, включая двух погибших.
  • По данным Офиса генерального прокурора, женщина и мужчина стали жертвами удара РФ по гражданской инфраструктуре в Одессе.

Россия в Одессе убила 2 человека и ранила 14

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

До 16 человек возросло количество пострадавших в результате ночной атаки на Одессу, двое из них, к сожалению, погибли.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день 14 человек получают помощь. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии из-за полученных ожогов и ранений. Состояние других раненых врачи оценивают как средней и удовлетворительной.

По данным Офиса генерального прокурора, в Одессе в результате ночного удара РФ по гражданской инфраструктуре погибли женщина и мужчина. Было известно об 11 раненых, среди них 9-летний мальчик.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Олег Кипер / Одесская ОВА
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ДСНС Украины
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?