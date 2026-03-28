Ночная атака РФ по Одессе — количество пострадавших возросло

Число пострадавших в результате ночной российской атаки на Одессу возросло до 16 человек, двое из которых погибли.
Главные тезисы
- Число пострадавших в результате ночной атаки России на Одессу достигло 16 человек, включая двух погибших.
- По данным Офиса генерального прокурора, женщина и мужчина стали жертвами удара РФ по гражданской инфраструктуре в Одессе.
Россия в Одессе убила 2 человека и ранила 14
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день 14 человек получают помощь. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии из-за полученных ожогов и ранений. Состояние других раненых врачи оценивают как средней и удовлетворительной.
По данным Офиса генерального прокурора, в Одессе в результате ночного удара РФ по гражданской инфраструктуре погибли женщина и мужчина. Было известно об 11 раненых, среди них 9-летний мальчик.
