Росія шахедом атакувала дев'ятиповерхівку в Одесі — є загиблий і постраждалі
Одеса
Джерело:  Одеська міська рада

В Одесі внаслідок російської атаки по багатоповерхівці увечері 15 квітня одна людина загинула, ще шестеро постраждали.

Головні тези:

  • Російська атака на багатоповерхівку в Одесі призвела до загибелі однієї людини та постраждало шестеро жителів.
  • Проведено оперативний штаб та вже працюють рятувальники та екстрені служби для надання допомоги постраждалим.

Росія свідомо атакувала багатоповерхівку в Одесі: є жертви

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За попередньою інформацією, постраждало четверо людей.

На місці влучання вже працюють рятувальники та всі екстрені служби. Розгорнули оперативний штаб.

Пізніше він додав, що один із постраждалих помер.

Одеса після атаки шахедів

Лікарі робили усе можливе, але травми виявилися несумісними з життям.

Кількість постраждалих зросла до шести.

