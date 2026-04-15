Россия шахедом атаковала девятиэтажку в Одессе — есть погибший и пострадавшие

В Одессе в результате российской атаки по многоэтажке вечером 15 апреля один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Россия сознательно атаковала многоэтажку в Одессе: есть жертвы

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По предварительной информации, пострадали четыре человека.

На месте попадания уже работают спасатели и экстренные службы. Развернули оперативный штаб.

Позже он добавил, что один из пострадавших скончался.

Одесса после атаки шахедов

Врачи делали все возможное, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Число пострадавших возросло до шести.