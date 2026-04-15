Россия шахедом атаковала девятиэтажку в Одессе — есть погибший и пострадавшие

В Одессе в результате российской атаки по многоэтажке вечером 15 апреля один человек погиб, еще шестеро пострадали.
Главные тезисы
- Российская атака в Одессе привела к гибели одного человека и пострадавшим шести.
- Оказание помощи пострадавшим включает работу спасателей и экстренных служб.
Россия сознательно атаковала многоэтажку в Одессе: есть жертвы
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
По предварительной информации, пострадали четыре человека.
На месте попадания уже работают спасатели и экстренные службы. Развернули оперативный штаб.
Позже он добавил, что один из пострадавших скончался.
Число пострадавших возросло до шести.
