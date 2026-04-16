8 человек погибли в Одессе в результате ракетно-дроновых ударов РФ

Из-за ночной и утренней атаки РФ на Одессу погибли восемь человек, еще 16 получили ранения.
Главные тезисы
- 8 человек погибли и 16 получили ранения в результате ракетно-дроновых ударов РФ по Одессе.
- Атаки повлекли за собой разрушения инфраструктуры и жилых домов в разных частях города.
- Одесские власти предоставляют необходимую медицинскую помощь пострадавшим и проводят оценку ущерба.
Россия убила 8 человек в Одессе 16 апреля
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
По информации Лисака, повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, а также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон.
Кроме того, зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района.
Впоследствии Лысак сообщил, что количество погибших возросло до 7.
В городе повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры.
В по меньшей мере трех многоэтажках разрушены фасадные стены и остекления, получили повреждения общежитие и близлежащие здания.
На отдельных объектах инфраструктуры произошли пожары.
Лисак впоследствии обновил данные: стало известно о восьмом погибшем, 16 раненых.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-