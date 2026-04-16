8 человек погибли в Одессе в результате ракетно-дроновых ударов РФ
Источник:  Одесский горсовет

Из-за ночной и утренней атаки РФ на Одессу погибли восемь человек, еще 16 получили ранения.

Главные тезисы

  • 8 человек погибли и 16 получили ранения в результате ракетно-дроновых ударов РФ по Одессе.
  • Атаки повлекли за собой разрушения инфраструктуры и жилых домов в разных частях города.
  • Одесские власти предоставляют необходимую медицинскую помощь пострадавшим и проводят оценку ущерба.

Россия убила 8 человек в Одессе 16 апреля

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Этой ночью город пережил несколько волн атак ракетами и ударными БПЛА. К сожалению, есть шесть погибших людей. Мои самые искренние соболезнования родным и близким. Еще 11 человек пострадали, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

По информации Лисака, повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, а также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон.

Кроме того, зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района.

Впоследствии Лысак сообщил, что количество погибших возросло до 7.

По словам главы Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, ночью Одесса пережила несколько волн смешанных ракетно-дроновых ударов. Семь человек погибли, по меньшей мере 12 пострадали.

В городе повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры.

В по меньшей мере трех многоэтажках разрушены фасадные стены и остекления, получили повреждения общежитие и близлежащие здания.

На отдельных объектах инфраструктуры произошли пожары.

Лисак впоследствии обновил данные: стало известно о восьмом погибшем, 16 раненых.

