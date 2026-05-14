Нічна атака РФ по Київщині та Одещині — є руйнування та постраждалі

У Київській області внаслідок російської атаки 14 травня постраждали семеро людей, серед них дитина, зафіксовані пошкодження у п’яти районах. Також ворог атакував припортову інфраструктуру Одещини, поранені двоє людей.
Головні тези:
- Російська атака 14 травня призвела до постраждалих у Київській області та Одещині. У зоні бойових дій серед постраждалих є дитина.
- Пошкодження та пожежі зафіксовані в п'яти районах Київської області, внаслідок чого рятувальники проводять ліквідацію наслідків.
Ворог атакував Одещину та Київщину: є постраждалі
Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах Київщини.
У Фастівському районі постраждали двоє людей, у Бориспільському — п’ятеро, зокрема дитина.
Також у Бориспільському районі рятувальники евакуювали 30 мешканців із багатоповерхівки.
На місцях працюють рятувальники та психологи ДСНС, залучені всі служби взаємодії. Інформація уточнюється.
Жінку віком 56 років та 27-річного чоловіка госпіталізували. У чоловіка — множинні осколкові поранення живота та грудної клітини, різані й рвані рани. У жінки — осколкові поранення, наскрізна травма обличчя.
Також постраждали дитина трьох років і дві жінки віком 37 і 20 років. Хм медичну допомогу надали на місці. Госпіталізації вони не потребують.
У Фастівському районі постраждали дві жінки віком 42 та 32 років. Одна з них отримала множинні посічені рани обох кінцівок. В іншої — стан емоційного шоку та гостра реакція на стрес. Госпіталізації не потребують. Вся необхідна медична допомога надана на місці.
Під удари потрапили обʼєкти портової інфраструктури. В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками.
На місці подій працюють відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків. Постраждалим надається вся необхідна допомога.
