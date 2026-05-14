Нічна атака РФ по Київщині та Одещині — є руйнування та постраждалі
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Київщина
У Київській області внаслідок російської атаки 14 травня постраждали семеро людей, серед них дитина, зафіксовані пошкодження у п’яти районах. Також ворог атакував припортову інфраструктуру Одещини, поранені двоє людей.

Головні тези:

  • Російська атака 14 травня призвела до постраждалих у Київській області та Одещині. У зоні бойових дій серед постраждалих є дитина.
  • Пошкодження та пожежі зафіксовані в п'яти районах Київської області, внаслідок чого рятувальники проводять ліквідацію наслідків.

Ворог атакував Одещину та Київщину: є постраждалі

Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах Київщини.

У Фастівському районі постраждали двоє людей, у Бориспільському — п’ятеро, зокрема дитина.

Також у Бориспільському районі рятувальники евакуювали 30 мешканців із багатоповерхівки.

Пошкоджені приватні житлові будинки, квартири, господарчі споруди та автомобілі. Вогнеборці ліквідували пожежі у житловому секторі.

На місцях працюють рятувальники та психологи ДСНС, залучені всі служби взаємодії. Інформація уточнюється.

Жінку віком 56 років та 27-річного чоловіка госпіталізували. У чоловіка — множинні осколкові поранення живота та грудної клітини, різані й рвані рани. У жінки — осколкові поранення, наскрізна травма обличчя.

Також постраждали дитина трьох років і дві жінки віком 37 і 20 років. Хм медичну допомогу надали на місці. Госпіталізації вони не потребують.

У Фастівському районі постраждали дві жінки віком 42 та 32 років. Одна з них отримала множинні посічені рани обох кінцівок. В іншої — стан емоційного шоку та гостра реакція на стрес. Госпіталізації не потребують. Вся необхідна медична допомога надана на місці.

Сьогодні вночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними БпЛА. На жаль, двоє людей постраждало, — повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Під удари потрапили обʼєкти портової інфраструктури. В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками.

На місці подій працюють відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

