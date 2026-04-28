Украина строит сплошную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум
Украина активно готовится к разным сценариям развития войны
Начальник инженерных войск КСП ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко официально подтвердил журналистам, что уже идет процесс возведения сплошной линии обороны от Киевского водохранилища и до Сум.

Главные тезисы

  • Украина не позволит России создавать новые буферные зоны.
  • Именно Сумы являются примером устойчивой и эшелонированной обороны.

Сиротенко обратил внимание на то, что российские захватчики научились создавать специальные группировки и быстро перебрасывать силы с одного фланга на другой.

На этом фоне было принято решение увеличить объем работ по наращиванию и строительству эшелонированной обороны.

Бригадный генерал официально подтвердил, что речь идет об устойчивой обороне, начиная от Сум.

По его словам, этот город за короткий период смог действительно подготовить эшелонированную и стойкую оборону.

И это видно. И это даже из космоса видно, что можно посмотреть в реальном времени, как оно строится, — подчеркнул Сиротенко.

Что касается сплошной линии обороны, то она тоже находится в процессе строительства.

Начиная от Киевского водохранилища и до Сум — эта линия обороны строится. Много сил и средств именно выделяется для того, чтобы эту линию в кратчайшие сроки построить.

Больше по теме

Президент Эстонии признал роковую ошибку Европы относительно Украины
Карис считает, что Европа допустила роковую ошибку
Украина осуществила несколько успешных дистрайков по РФ — все детали и видео
Генштаб ВСУ
Генштаб объявил список пораженных целей РФ
Зеленский пристыдил Израиль и анонсировал санкции против союзников России
Владимир Зеленский
Зеленский

