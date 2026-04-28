Украина строит сплошную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум

Начальник инженерных войск КСП ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко официально подтвердил журналистам, что уже идет процесс возведения сплошной линии обороны от Киевского водохранилища и до Сум.
Главные тезисы
- Украина не позволит России создавать новые буферные зоны.
- Именно Сумы являются примером устойчивой и эшелонированной обороны.
Украина активно готовится к разным сценариям развития войны
Сиротенко обратил внимание на то, что российские захватчики научились создавать специальные группировки и быстро перебрасывать силы с одного фланга на другой.
На этом фоне было принято решение увеличить объем работ по наращиванию и строительству эшелонированной обороны.
Бригадный генерал официально подтвердил, что речь идет об устойчивой обороне, начиная от Сум.
По его словам, этот город за короткий период смог действительно подготовить эшелонированную и стойкую оборону.
Что касается сплошной линии обороны, то она тоже находится в процессе строительства.
