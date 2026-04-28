Україна будує суцільну лінію оборони від Київського водосховища до Сум

Начальник інженерних військ КСП ЗСУ, бригадний генерал Василь Сиротенко офіційно підтвердив журналістам, що вже триває процес зведення суцільної лінії оборони від Київського водосховища і аж до Сум.

Сиротенко звернув увагу на те, що російські загарбники навчилися створювати спеціальні угрупування і швидко перекидати сили з одного флангу на інший.

На цьому тлі було ухвалене рішення збільшити обсяг робіт з нарощення і будівництва ешелонованої оборони.

Бригадний генерал офіційно підтвердив, що йдеться про стійку оборону, починаючи від Сум.

За його словами, це місто за короткий період змогло дійсно підготувати ешелоновану і стійку оборону.

І це відмічається, і це видно. І це навіть з космосу видно, можна подивитися у реальному часі, як воно будується, — наголосив Сиротенко.

Що стосується суцільної лінії оборони, то вона вже обладнується.