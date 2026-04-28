Україна будує суцільну лінію оборони від Київського водосховища до Сум

Начальник інженерних військ КСП ЗСУ, бригадний генерал Василь Сиротенко офіційно підтвердив журналістам, що вже триває процес зведення суцільної лінії оборони від Київського водосховища і аж до Сум.
Головні тези:
- Україна не дозволить Росії створювати нові “буферні зони”.
- Саме Суми є прикладом стійкої та ешелонованої оборони.
Україна активно готується до різних сценаріїв розвитку війни
Сиротенко звернув увагу на те, що російські загарбники навчилися створювати спеціальні угрупування і швидко перекидати сили з одного флангу на інший.
На цьому тлі було ухвалене рішення збільшити обсяг робіт з нарощення і будівництва ешелонованої оборони.
Бригадний генерал офіційно підтвердив, що йдеться про стійку оборону, починаючи від Сум.
За його словами, це місто за короткий період змогло дійсно підготувати ешелоновану і стійку оборону.
Що стосується суцільної лінії оборони, то вона вже обладнується.
