Кількість загиблих у Києві зросла до 24 осіб, зокрема й 3 дітей
Згідно з останніми даними, атака Росії на Дарницький район Києва забрала життя 24 мирних мешканців міста, зокрема й 3 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають досі. 

Головні тези:

  •  Загалом у столиці постраждали 48 людей, з них 2 дітей.
  • 30 цивільних вдалося врятувати.

Про хід та результати пошуково-рятувальної операції повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Київ: 24 людини загинули в Дарницькому районі станом на 06:00 15 травня Нагадуємо, вчора росія вкотре здійснила ракетно-дроновий обстріл столиці. Рятувальники цілий день та ніч продовжували пошуково-рятувальні роботи. Наразі відомо про 24 загиблих людей, серед них 3 дітей, — йдеться в офіційній заяві ДСНС.

Окрім того, повідомляється, що психологічну допомогу отримали 398 місцевих мешканців.

Також вказано, що кінологічними розрахунками обстежено 2 тис. 800 кв. м території.

Вивезено 3 тис. 180 куб м. уламків будівельних конструкцій.

Як зазначили в ДСНС, загалом у столиці, за оновленою інформацією, внаслідок ворожих атак постраждали 48 цивільних, зокрема й 2 дітей.

24 особи загинули, з них три дитини та 30 людей врятовано. Інформація оновлюється, — наголосили рятувальники.

