Кількість загиблих у Києві зросла до 24 осіб, зокрема й 3 дітей

Згідно з останніми даними, атака Росії на Дарницький район Києва забрала життя 24 мирних мешканців міста, зокрема й 3 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають досі.
Головні тези:
- Загалом у столиці постраждали 48 людей, з них 2 дітей.
- 30 цивільних вдалося врятувати.
Удар Росії по Києву 14 травня — останні подробиці
Про хід та результати пошуково-рятувальної операції повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Окрім того, повідомляється, що психологічну допомогу отримали 398 місцевих мешканців.
Також вказано, що кінологічними розрахунками обстежено 2 тис. 800 кв. м території.
Як зазначили в ДСНС, загалом у столиці, за оновленою інформацією, внаслідок ворожих атак постраждали 48 цивільних, зокрема й 2 дітей.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-