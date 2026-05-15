В Дарницком районе Киева завершена поисково-спасательная операция
В Дарницком районе Киева завершена поисково-спасательная операция

Утром 15 мая официально стало известно, что в Дарницком районе столицы завершена поисково-спасательная операция, которая длилась более 28 часов. В результате российской атаки 14 мая по Киеву погибли 24 человека, в том числе и 3 детей.

Главные тезисы

  • В столице стартовали аварийно-восстановительные работы.
  • 15 мая в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате массированной атаки РФ.

С официальным заявлением выступил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В Дарницком районе столицы завершена поисково-спасательная операция. Она длилась более 28 часов. Спасатели разобрали более 3 тысяч кубических метров разрушенной конструкции дома.

Игорь Клименко

По словам министра, по состоянию на утро 15 мая подтверждена гибель 24 мирных жителей столицы, из которых 3 — дети.

Также известно, что 48 гражданских получили травмы.

Игорь Клименко отчитался, что около 400 человек оказали помощь психологи ГСЧС и Нацполиция, которые на месте трагедии консультировали и поддерживали пострадавших и их близких.

Глава МВД Украины также подтвердил, что подразделения ГСЧС уже приступили к аварийно-восстановительным работам в столице.

Сегодня в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате массированной атаки россии 14 мая. Это тяжелая потеря для города и всей страны. Вечная память погибшим, — подчеркнул Клименко.

