В Дарницком районе Киева завершена поисково-спасательная операция

Утром 15 мая официально стало известно, что в Дарницком районе столицы завершена поисково-спасательная операция, которая длилась более 28 часов. В результате российской атаки 14 мая по Киеву погибли 24 человека, в том числе и 3 детей.
Главные тезисы
- В столице стартовали аварийно-восстановительные работы.
- 15 мая в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате массированной атаки РФ.
Поисково-спасательная операция в Киеве завершена
С официальным заявлением выступил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По словам министра, по состоянию на утро 15 мая подтверждена гибель 24 мирных жителей столицы, из которых 3 — дети.
Также известно, что 48 гражданских получили травмы.
Игорь Клименко отчитался, что около 400 человек оказали помощь психологи ГСЧС и Нацполиция, которые на месте трагедии консультировали и поддерживали пострадавших и их близких.
Глава МВД Украины также подтвердил, что подразделения ГСЧС уже приступили к аварийно-восстановительным работам в столице.
