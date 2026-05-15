У Дарницькому районі Києва завершено пошуково-рятувальну операцію

Вранці 15 травня офіційно стало відомо, що в Дарницькому районі столиці завершено пошуково-рятувальну операцію, яка тривала понад 28 годин. Внаслідок російської атаки 14 травня по Києву загинули 24 людини, зокрема й 3 дітей.
Головні тези:
- Наразі у столиці стартували аварійно-відновлювальні роботи.
- 15 травня в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ.
Пошуково-рятувальна операція у Києві завершена
З офіційною заявою з цього приводу виступив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
За словами міністра, станом на ранок 15 травня підтверджена загибель 24 мирних мешканців столиці, з яких 3 — діти.
Також відомо, що 48 цивільних отримали травми.
Ігор Клименко відзвітував, що близько 400 особам було надано допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції, які на місці трагедії консультували та підтримували потерпілих і їхніх близьких.
Очільник МВС України також підтвердив, що підрозділи ДСНС уже розпочали аварійно-відновлювальних робіт у столиці.
