У Дарницькому районі Києва завершено пошуково-рятувальну операцію
Вранці 15 травня офіційно стало відомо, що в Дарницькому районі столиці завершено пошуково-рятувальну операцію, яка тривала понад 28 годин. Внаслідок російської атаки 14 травня по Києву загинули 24 людини, зокрема й 3 дітей.

Головні тези:

  • Наразі у столиці стартували аварійно-відновлювальні роботи.
  • 15 травня в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ.

З офіційною заявою з цього приводу виступив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У Дарницькому районі столиці завершено пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала більш як 28 годин. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку.

За словами міністра, станом на ранок 15 травня підтверджена загибель 24 мирних мешканців столиці, з яких 3 — діти.

Також відомо, що 48 цивільних отримали травми.

Ігор Клименко відзвітував, що близько 400 особам було надано допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції, які на місці трагедії консультували та підтримували потерпілих і їхніх близьких.

Очільник МВС України також підтвердив, що підрозділи ДСНС уже розпочали аварійно-відновлювальних робіт у столиці.

Сьогодні в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росії 14 травня. Це важка втрата для міста і для всієї країни. Вічна памʼять загиблим, — наголосив Клименко.

