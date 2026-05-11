Україна перехопила ініціативу у війні проти РФ уперше за 3 роки — думка експертів
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна перехопила ініціативу у війні проти РФ уперше за 3 роки — думка експертів

дрон
Read in English
Джерело:  The Economist

За останні майже три роки повномасштабної російсько-української війни, вперше ініціатива змістилася на користь України.

Головні тези:

  • Україна вперше за 3 роки змістила ініціативу на свою користь у війні з РФ.
  • Українські війська успішно провели контратаки та удари, що призвели до втрат Росії у кількості контрольованих територій.

Україна перехопила ініціативу у війні проти РФ

Уперше за майже три роки ініціатива у війні, схоже, змістилася на користь України. Переживши сувору зиму, коли її міста та енергомережа майже щоночі зазнавали масованих обстрілів російськими безпілотниками та ракетами, Україна тепер змінює ситуацію. Вона нав'язує Росії дедалі більші витрати майже за всіма показниками.

Зазначається, що очікуваний весняний наступ Росії не лише провалився, але й у квітні російські війська вперше з серпня 2024 року зазнали чистої втрати території.

Інститут вивчення війни (ISW) нещодавно перерахував фактори, що сприяли успіхам України: наземні контратаки та удари середньої дальності українськими військами; припинення незаконного використання Росією терміналів Starlink в Україні; параноїдальне обмеження Кремлем месенджера Telegram у Росії.

За розрахунками видання, заснованими на картах ISW, Росія втратила контроль над 113 квадратними кілометрами за останні 30 днів.

Крім цього, втрати російських солдатів, які нині сягають 35 тис на місяць, перевищують темпи, з якими Росія може вербувати людей на війну.

Також подалі від лінії фронту Росія зазнає зростаючих втрат від українських безпілотників середньої дальності (з дальністю польоту від 50 до 300 км).

До російських невдач на полі бою додається і збільшення масштабів, дальності та інтенсивності українських ударів углиб території Росії.

У березні Україна вперше перевершила РФ за кількістю атак безпілотниками далекого радіусу дії. У Росії економічні та військові цілі за майже 2 000 км від українського кордону регулярно зазнають ударів.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів. У російському порту Темрюк палають резервуари з нафтою
Темрюк
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів. Росіяни скаржаться на вибухи поблизу НПЗ у Пермі — відео
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів паралізувала роботу 13 аеропортів у Росії
Частина російських летовищ знову паралізована

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?