Україна перехопила ініціативу у війні проти РФ уперше за 3 роки — думка експертів

За останні майже три роки повномасштабної російсько-української війни, вперше ініціатива змістилася на користь України.

Україна перехопила ініціативу у війні проти РФ

Уперше за майже три роки ініціатива у війні, схоже, змістилася на користь України. Переживши сувору зиму, коли її міста та енергомережа майже щоночі зазнавали масованих обстрілів російськими безпілотниками та ракетами, Україна тепер змінює ситуацію. Вона нав'язує Росії дедалі більші витрати майже за всіма показниками.

Зазначається, що очікуваний весняний наступ Росії не лише провалився, але й у квітні російські війська вперше з серпня 2024 року зазнали чистої втрати території. Поширити

Інститут вивчення війни (ISW) нещодавно перерахував фактори, що сприяли успіхам України: наземні контратаки та удари середньої дальності українськими військами; припинення незаконного використання Росією терміналів Starlink в Україні; параноїдальне обмеження Кремлем месенджера Telegram у Росії.

За розрахунками видання, заснованими на картах ISW, Росія втратила контроль над 113 квадратними кілометрами за останні 30 днів.

Крім цього, втрати російських солдатів, які нині сягають 35 тис на місяць, перевищують темпи, з якими Росія може вербувати людей на війну.

Також подалі від лінії фронту Росія зазнає зростаючих втрат від українських безпілотників середньої дальності (з дальністю польоту від 50 до 300 км).

До російських невдач на полі бою додається і збільшення масштабів, дальності та інтенсивності українських ударів углиб території Росії.