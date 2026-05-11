Україна перехопила ініціативу у війні проти РФ уперше за 3 роки — думка експертів

За останні майже три роки повномасштабної російсько-української війни, вперше ініціатива змістилася на користь України.
Головні тези:
- Україна вперше за 3 роки змістила ініціативу на свою користь у війні з РФ.
- Українські війська успішно провели контратаки та удари, що призвели до втрат Росії у кількості контрольованих територій.
Україна перехопила ініціативу у війні проти РФ
Уперше за майже три роки ініціатива у війні, схоже, змістилася на користь України. Переживши сувору зиму, коли її міста та енергомережа майже щоночі зазнавали масованих обстрілів російськими безпілотниками та ракетами, Україна тепер змінює ситуацію. Вона нав'язує Росії дедалі більші витрати майже за всіма показниками.
Інститут вивчення війни (ISW) нещодавно перерахував фактори, що сприяли успіхам України: наземні контратаки та удари середньої дальності українськими військами; припинення незаконного використання Росією терміналів Starlink в Україні; параноїдальне обмеження Кремлем месенджера Telegram у Росії.
За розрахунками видання, заснованими на картах ISW, Росія втратила контроль над 113 квадратними кілометрами за останні 30 днів.
Крім цього, втрати російських солдатів, які нині сягають 35 тис на місяць, перевищують темпи, з якими Росія може вербувати людей на війну.
Також подалі від лінії фронту Росія зазнає зростаючих втрат від українських безпілотників середньої дальності (з дальністю польоту від 50 до 300 км).
До російських невдач на полі бою додається і збільшення масштабів, дальності та інтенсивності українських ударів углиб території Росії.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-