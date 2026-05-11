Украина перехватила инициативу в войне против РФ впервые за 3 года — мнение экспертов

Украина перехватила инициативу в войне против РФ

Впервые за три года инициатива в войне, похоже, сместилась в пользу Украины. Пережив суровую зиму, когда ее города и энергосеть почти каждую ночь подвергались массированным обстрелам российскими беспилотниками и ракетами, Украина теперь изменяет ситуацию. Она навязывает России все большие затраты почти по всем показателям.

Отмечается, что ожидаемое весеннее наступление России не только провалилось, но и в апреле российские войска впервые с августа 2024 года понесли чистую потерю территории.

Институт изучения войны (ISW) недавно перечислил факторы, способствовавшие успехам Украины: наземные контратаки и удары средней дальности по украинским войскам; прекращение незаконного использования Россией терминалов Starlink в Украине; параноидальное ограничение Кремлем мессенджера Telegram в России.

По расчетам издания, основанным на картах ISW, Россия потеряла контроль над 113 квадратными километрами за последние 30 дней.

Кроме этого, потери российских солдат, ныне достигающих 35 тыс. в месяц, превышают темпы, с которыми Россия может вербовать людей на войну.

Также подальше от линии фронта Россия несет растущие потери от украинских беспилотников средней дальности (с дальностью полета от 50 до 300 км).

К российским неудачам на поле боя прибавляется и увеличение масштабов, дальности и интенсивности украинских ударов в глубь территории России.