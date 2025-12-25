Атака дронов. В российском порту Темрюк горят резервуары с нефтью

В результате удара украинских беспилотников в ночь на 25 декабря по порту Темрюка Краснодарского края РФ, который находится на Азовском море, неподалеку от Керчи, повреждены два резервуара с нефтепродуктами.

Дроны атаковали порт Темрюк: что известно

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке и добавил, что площадь пожара составляет около 2 тыс. кв.

Они добавляют, что "по предварительной информации, пострадавших нет".

Летом этого года российские СМИ сообщали, что в Темрюкском порту был открыт терминал для экспорта нефти и что оттуда «потоки топлива отправляются непосредственно в страны Черноморья и Средиземноморья».

Темрюкский морской порт уже терпел удары украинских беспилотников. 12 декабря оперштаб писал, что дроны повредили «элементы портовой инфраструктуры», в результате чего начался пожар.

В общей сложности министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи силы ПВО якобы сбили над разными регионами 141 БпЛА.