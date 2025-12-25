Атака дронів. У російському порту Темрюк палають резервуари з нафтою

Унаслідок удару українських безпілотників у ніч на 25 грудня по порту Темрюка Краснодарського краю РФ, який знаходиться на Азовському морі, неподалік Керчі, пошкоджено два резервуари з нафтопродуктами.

Дрони атакували порт Темрюк: що відомо

Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив про атаку і додав, що площа пожежі становить близько 2 тис кв м.

Вони додають, що «за попередньою інформацією, постраждалих немає».

Улітку цього року російські ЗМІ повідомляли, що у Темрюкському порту було відкрито термінал для експорту нафти, і що звідти «потоки палива вирушають безпосередньо до країн Чорномор'я та Середземномор'я».

Темрюкський морський порт вже зазнавав ударів українських безпілотників. 12 грудня оперштаб писав, що дрони пошкодили «елементи портової інфраструктури», внаслідок чого почалася пожежа.

Загалом міністерство оборони РФ заявило, що протягом ночі сили ППО нібито збили над різними регіонами 141 БпЛА.