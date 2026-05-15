Масштабная "бавовна" накрыла НПЗ в Рязани после атаки дронов — видео

Ночью 15 мая российская ПВО пыталась отразить новую атаку украинских БПЛА. Несмотря на это, во вражеской Рязани горит местный НПЗ, а пожар уже несколько часов не могут потушить. На этом фоне Минобороны РФ отчитывается об уничтожении 38 украинских дронов.
Главные тезисы
- В Рязани начался дождь из нефтепродуктов.
- Пытаясь отбить атаку дронов, российские военные попали в многоэтажку и убили 3 гражданских.
Как утверждает Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей и Республики Крым.
По словам очевидцев, ракеты с самого утра атакуют военные цели в российском Белгороде. Последствия этих обстрелов пока не раскрываются.
Около 02:20 15 мая стало известно, что в Рязани прогремели громкие взрывы.
Местные жители утверждают, что под удар попал местный НПЗ — его не спасло даже немалое количество систем ПВО вокруг.
Над городом растянулся огромный столб дыма.
Также известно, что после масштабной атаки украинских БПЛА в Рязани начался дождь из нефтепродуктов.
