Масштабна "бавовна" накрила НПЗ у Рязані після атаки дронів — відео

Уночі 15 травня російська ППО намагалася відбити нову атаку українських БпЛА. Попри це, у ворожій Рязані горить місцевий НПЗ, а пожежу вже кілька годин поспіль не можуть приборкати. На цьому тлі Міноборони РФ звітує про знищення 38 українських дронів.
Головні тези:
- У Рязані розпочався дощ із нафтопродуктів.
- Намагаючись відбити атаку дронів, російські військові поцілили в багатоповерхівку та вбили 3 цивільних.
“Бавовна” в Росії 15 травня — усі подробиці та відео
Як стверджує Міноборони РФ, черговими засобами ППО перехоплено та знищено 38 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями Бєлгородської, Брянської, Калузької, Курської, Липецької, Орловської, Ростовської областей та Республіки Крим.
За словами очевидців, ракети з самого ранку атакують військові цілі у російському Бєлгороді. Наслідки цих обстрілів наразі не розкриваються.
Близько 02:20 15 травня стало відомо, що в Рязані також прогриміли гучні вибухи.
Місцеві мешканці стверджують, що під удар потрапив місцевий НПЗ — від “бавовни” його не врятувала навіть чимала кількість систем ППО навколо.
Над російським містом розтягнувся величезний стовб диму.
Також відомо, що після масштабної атаки українських БПЛА в Рязані розпочався дощ із нафтопродуктів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-