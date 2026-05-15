Масштабна "бавовна" накрила НПЗ у Рязані після атаки дронів — відео

Уночі 15 травня російська ППО намагалася відбити нову атаку українських БпЛА. Попри це, у ворожій Рязані горить місцевий НПЗ, а пожежу вже кілька годин поспіль не можуть приборкати. На цьому тлі Міноборони РФ звітує про знищення 38 українських дронів.

“Бавовна” в Росії 15 травня — усі подробиці та відео

Як стверджує Міноборони РФ, черговими засобами ППО перехоплено та знищено 38 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями Бєлгородської, Брянської, Калузької, Курської, Липецької, Орловської, Ростовської областей та Республіки Крим.

За словами очевидців, ракети з самого ранку атакують військові цілі у російському Бєлгороді. Наслідки цих обстрілів наразі не розкриваються.

Близько 02:20 15 травня стало відомо, що в Рязані також прогриміли гучні вибухи.

Місцеві мешканці стверджують, що під удар потрапив місцевий НПЗ — від “бавовни” його не врятувала навіть чимала кількість систем ППО навколо.

Над російським містом розтягнувся величезний стовб диму.

Не так давно це був один із найбільш насичених ППО НПЗ. Горить смачно — цієї ночі волелюбний український птах знайшов собі місце, — повідомляє Телеграм-канал Exilenova+. Поширити

Також відомо, що після масштабної атаки українських БПЛА в Рязані розпочався дощ із нафтопродуктів.