Україна врятувала з російського полону 205 воїнів
КШППВ
15 травня 205 українських військових повернули додому з ворожого полону у межах масштабного обміну 1000 на 1000. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • Тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів “1000 на 1000”. 
  • Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому - 62 роки.

Вдома 205 українців. Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000.

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що серед звільнених рядові, сержанти та офіцери.

Що важливо розуміти, більшість із них перебували в російській неволі ще з 2022 року.

Вони боронили батьківщину в Маріуполі і «Азовсталь», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.

Варто зазначити, що саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів “1000 на 1000”.

Окрім солдатів та сержантів вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Серед звільнених сьогодні є нацгвардієць, що потрапив в полон на ЧАЕС, — повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Окрім того, наголошується, що наймолодшому звільненому захиснику виповнився 21 рік, найстаршому — 62 роки.

На цьому тлі українська влада висловлю вдячність США та Об’єднаним Арабським Еміратам за важливе посередництво та сприяння в питаннях обміну полоненими.

