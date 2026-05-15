Україна врятувала з російського полону 205 воїнів

15 травня 205 українських військових повернули додому з ворожого полону у межах масштабного обміну 1000 на 1000. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.
Головні тези:
Глава держави звертає увагу на те, що серед звільнених рядові, сержанти та офіцери.
Що важливо розуміти, більшість із них перебували в російській неволі ще з 2022 року.
Вони боронили батьківщину в Маріуполі і «Азовсталь», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.
Варто зазначити, що саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів “1000 на 1000”.
Окрім того, наголошується, що наймолодшому звільненому захиснику виповнився 21 рік, найстаршому — 62 роки.
На цьому тлі українська влада висловлю вдячність США та Об’єднаним Арабським Еміратам за важливе посередництво та сприяння в питаннях обміну полоненими.
