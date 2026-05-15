Українські воїни уразили 2 райони зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 14 травня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно розгромили одразу два райони зосередження живої сили ворога та ще один важливий об’єкт російських загарбників.
Головні тези:
- Почалася 1542 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 257 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 15 травня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 346 390 (+1 150) осіб;
танків — 11 935 (+4) од;
бойових броньованих машин — 24 569 (+12) од;
артилерійських систем — 42 085 (+32) од;
РСЗВ — 1 788 (+1) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 388 (+7) од;
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 291 458 (+1 780) од;
крилатих ракет– 4 626 (+41) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 96 540 (+185) од;
спеціальної техніки — 4 184 (+1) од.
Крім того, застосував 8517 дронів-камікадзе та здійснив 2884 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 82 — із реактивних систем залпового вогню.
