Українські воїни уразили 2 райони зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни уразили 2 райони зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Українські воїни уразили 2 райони зосередження армії РФ
Read in English

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 14 травня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно розгромили одразу два райони зосередження живої сили ворога та ще один важливий об’єкт російських загарбників.

Головні тези:

  • Почалася 1542 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 257 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 15 травня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 346 390 (+1 150) осіб;

  • танків — 11 935 (+4) од;

  • бойових броньованих машин — 24 569 (+12) од;

  • артилерійських систем — 42 085 (+32) од;

  • РСЗВ — 1 788 (+1) од;

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 388 (+7) од;

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 291 458 (+1 780) од;

  • крилатих ракет– 4 626 (+41) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 96 540 (+185) од;

  • спеціальної техніки — 4 184 (+1) од.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 55 ракет та 95 авіаційних ударів, скинувши 323 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 8517 дронів-камікадзе та здійснив 2884 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 82 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна "бавовна" накрила НПЗ у Рязані після атаки дронів — відео
“Бавовна” в Росії 15 травня - усі подробиці та відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Мадяр показав знищення російського літака-амфібії і гвинтокрила К-27
Сили безпілотних систем
Мадяр розкрив результати нових операцій СБС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила одну ракету та 130 дронів під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?