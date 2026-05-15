Украинские воины поразили 2 района сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины поразили 2 района сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 15 мая 2026 года
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, 14 мая авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно разгромили сразу два района сосредоточения живой силы врага и еще один важный объект российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1542 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 257 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 15 мая 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 346 390 (+1 150) человек;

  • танков — 11 935 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 569 (+12) ед;

  • артиллерийских систем — 42 085 (+32) ед;

  • РСЗО — 1 788 (+1) ед;

  • наземных робототехнических комплексов — 1388 (+7) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 291 458 (+1 780) ед;

  • крылатых ракет — 4 626 (+41) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 96 540 (+185) ед;

  • специальной техники — 4 184 (+1) ед.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением 55 ракет и 95 авиационных ударов, сбросив 323 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 8517 дронов-камикадзе и совершил 2884 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 82 из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабная "бавовна" накрыла НПЗ в Рязани после атаки дронов — видео
"Бавовна" в России 15 мая - все подробности и видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Мадяр показал уничтожение российского самолета-амфибии и вертолета К-27
Силы беспилотных систем
Мадяр раскрыл результаты новых операций СБС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила одну ракету и 130 дронов во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?