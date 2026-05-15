Украинские воины поразили 2 района сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, 14 мая авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно разгромили сразу два района сосредоточения живой силы врага и еще один важный объект российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1542 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 257 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 15 мая 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 346 390 (+1 150) человек;
танков — 11 935 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 24 569 (+12) ед;
артиллерийских систем — 42 085 (+32) ед;
РСЗО — 1 788 (+1) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1388 (+7) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 291 458 (+1 780) ед;
крылатых ракет — 4 626 (+41) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 96 540 (+185) ед;
специальной техники — 4 184 (+1) ед.
Кроме того, применил 8517 дронов-камикадзе и совершил 2884 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 82 из реактивных систем залпового огня.
