ПВО обезвредила одну ракету и 130 дронов во время новой атаки РФ

Прошлой ночью российские оккупанты наносили удары по Украине 5 противорадиолокационными ракетами Х-31П, одной противокорабельной ракетой Х-35, а также 141 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ

Вражеские дроны летели по направлениям Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, Чауда, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбита/подавлена 1 противокорабельная ракета Х-35 и 130 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов «Пародия» на юге, севере и востоке страны.

Пять противорадиолокационных ракет Х-31П не достигли своих целей. Зафиксировано попадание 7 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.