ПВО обезвредила одну ракету и 130 дронов во время новой атаки РФ

Прошлой ночью российские оккупанты наносили удары по Украине 5 противорадиолокационными ракетами Х-31П, одной противокорабельной ракетой Х-35, а также 141 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Главные тезисы
- 5 противорадиолокационных ракет Х-31П не достигли своих целей.
- Подтверждено попадание 7 ударных БПЛА на 6 локациях.
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
Вражеские дроны летели по направлениям Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, Чауда, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Пять противорадиолокационных ракет Х-31П не достигли своих целей. Зафиксировано попадание 7 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-