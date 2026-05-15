ППО знешкодила одну ракету та 130 дронів під час нової атаки РФ

Минулої ночі російські окупанти завдавали ударів по Україні 5 протирадіолокаційними ракетами Х-31П, однією протикорабельною ракетою Х-35 , а також 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Головні тези:
- 5 протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей.
- Підтверджено влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях.
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Ворожі дрони летіли із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
П'ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей. Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
