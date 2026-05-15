Украина спасла из российского плена 205 воинов

15 мая 205 украинских военных вернули домой из вражеского плена в рамках масштабного обмена 1000 на 1000. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Продолжительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000".
- Самому младшему освобожденному защитнику исполнился 21 год, самому старшему – 62 года.
Новый этап обмена пленными — все детали
Глава государства обращает внимание на то, что среди них рядовые, сержанты и офицеры.
Что важно понимать, большинство из них находились в российской неволе еще с 2022 года.
Они защищали родину в Мариуполе и «Азовстале», а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.
Следует отметить, что именно продолжительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000".
Кроме того, указано, что самому молодому освобожденному защитнику исполнился 21 год, самому старшему — 62 года.
На этом фоне украинские власти выразят благодарность США и Объединенным Арабским Эмиратам за важное посредничество и содействие в вопросах обмена пленными.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-