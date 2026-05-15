Украина спасла из российского плена 205 воинов

15 мая 205 украинских военных вернули домой из вражеского плена в рамках масштабного обмена 1000 на 1000. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.

Новый этап обмена пленными — все детали

Дома 205 украинцев. Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что среди них рядовые, сержанты и офицеры.

Что важно понимать, большинство из них находились в российской неволе еще с 2022 года.

Они защищали родину в Мариуполе и «Азовстале», а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.

Следует отметить, что именно продолжительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000".

Кроме солдат и сержантов удалось вернуть домой более полусотни офицеров. Среди освобожденных сегодня есть попавший в плен на ЧАЭС нацгвардиец, — сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

Кроме того, указано, что самому молодому освобожденному защитнику исполнился 21 год, самому старшему — 62 года.