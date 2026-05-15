"Билет в Гаагу". Европа официально запускает Спецтрибунал для Путина
Категория
Политика
Дата публикации

"Билет в Гаагу". Европа официально запускает Спецтрибунал для Путина

Андрей Сибига
Путин
Читати українською

15 мая, во время заседания Комитета министров Совета Европы, 37 государств мира приняли ключевое решение для старта работы Специального трибунала по преступлению агрессии России.

Главные тезисы

  • Специальный трибунал, наконец, стал правовой реальностью.
  • Украина рассчитывает, что уже скоро будут оглашены первые приговоры для российских военных преступников.

Спецтрибунал для Путина уже создан

С официальным заявлением выступил глава украинского МИД Андрей Сибига.

По его словам, 15 мая 2026 года — исторический день для Украины и всего мира.

Мы создаем историю. Подобно Нюрнбергскому трибуналу 80 лет назад, этот Специальный трибунал в Гааге восстановит справедливость на развалинах войны. И это уже не просто идея. Вчера российский удар по Киеву унес жизни 24 человек, среди которых трое детей. Их родные сейчас смотрят на это заседание. У нас нет морального права не достичь результата. Они заслуживают справедливости. И сегодняшнее соглашение, официально одобренное 37 государствами на трех континентах, делает правосудие неотвратимым.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Фото: facebook.com/andrij.sybiha

По словам украинского дипломата, речь идет о точке невозврата для России, ведь специальный трибунал стал правовой реальностью.

Несмотря на то, что мало кто верил в способность Украины добиться принятия этого исторического и судьбоносного решения, она смогла это сделать.

Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Путин всегда хотел войти в историю. И этот трибунал поможет ему в этом. Он войдет в историю. Как преступник. И не он один. Путин, Шойгу, Герасимов, Бортников, Золотов, Медведев, Патрушев, Лукашенко и другие. Сегодня все они получили свой билет в Гаагу, — подчеркнул Сибига.

Фото: facebook.com/andrij.sybiha

По убеждению главы МИД, вскоре стран-участниц станет еще больше, а впоследствии, в конце концов, прозвучат первые приговоры для российских военных преступников.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Мадяр показал уничтожение российского самолета-амфибии и вертолета К-27
Силы беспилотных систем
Мадяр раскрыл результаты новых операций СБС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили 2 района сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 15 мая 2026 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина спасла из российского плена 205 воинов
КШВОВ
Новый этап обмена пленными — все детали

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?