"Билет в Гаагу". Европа официально запускает Спецтрибунал для Путина

15 мая, во время заседания Комитета министров Совета Европы, 37 государств мира приняли ключевое решение для старта работы Специального трибунала по преступлению агрессии России.
Главные тезисы
- Специальный трибунал, наконец, стал правовой реальностью.
- Украина рассчитывает, что уже скоро будут оглашены первые приговоры для российских военных преступников.
Спецтрибунал для Путина уже создан
С официальным заявлением выступил глава украинского МИД Андрей Сибига.
По его словам, 15 мая 2026 года — исторический день для Украины и всего мира.
По словам украинского дипломата, речь идет о точке невозврата для России, ведь специальный трибунал стал правовой реальностью.
Несмотря на то, что мало кто верил в способность Украины добиться принятия этого исторического и судьбоносного решения, она смогла это сделать.
По убеждению главы МИД, вскоре стран-участниц станет еще больше, а впоследствии, в конце концов, прозвучат первые приговоры для российских военных преступников.
