"Билет в Гаагу". Европа официально запускает Спецтрибунал для Путина

15 мая, во время заседания Комитета министров Совета Европы, 37 государств мира приняли ключевое решение для старта работы Специального трибунала по преступлению агрессии России.

Спецтрибунал для Путина уже создан

С официальным заявлением выступил глава украинского МИД Андрей Сибига.

По его словам, 15 мая 2026 года — исторический день для Украины и всего мира.

Мы создаем историю. Подобно Нюрнбергскому трибуналу 80 лет назад, этот Специальный трибунал в Гааге восстановит справедливость на развалинах войны. И это уже не просто идея. Вчера российский удар по Киеву унес жизни 24 человек, среди которых трое детей. Их родные сейчас смотрят на это заседание. У нас нет морального права не достичь результата. Они заслуживают справедливости. И сегодняшнее соглашение, официально одобренное 37 государствами на трех континентах, делает правосудие неотвратимым. Андрей Сибига Глава МИД Украины

По словам украинского дипломата, речь идет о точке невозврата для России, ведь специальный трибунал стал правовой реальностью.

Несмотря на то, что мало кто верил в способность Украины добиться принятия этого исторического и судьбоносного решения, она смогла это сделать.

Путин всегда хотел войти в историю. И этот трибунал поможет ему в этом. Он войдет в историю. Как преступник. И не он один. Путин, Шойгу, Герасимов, Бортников, Золотов, Медведев, Патрушев, Лукашенко и другие. Сегодня все они получили свой билет в Гаагу, — подчеркнул Сибига.

По убеждению главы МИД, вскоре стран-участниц станет еще больше, а впоследствии, в конце концов, прозвучат первые приговоры для российских военных преступников.