ВСУ отчитываются о поражении 13 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ объявил, что 15 мая авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины успешно атаковали 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, два пункта управления БпЛА, один состав и еще один важный объект российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начались 1543 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 263 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 16 мая 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 347 620 (+1 230) человек
танков — 11 937 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 24 574 (+5) ед.
артиллерийских систем — 42 133 (+48) ед.
средств ПВО — 1381 (+2) ед.
самолетов — 436 (+1) ед.
наземных робототехнических комплексов — 1397 (+9) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 293 323 (+1 865) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 96793 (+253) ед.
специальной техники — 4 191 (+7) ед.
Кроме того, применил 9153 дрона-камикадзе и осуществил 3027 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-