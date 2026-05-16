ВСУ отчитываются о поражении 13 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ объявил, что 15 мая авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины успешно атаковали 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, два пункта управления БпЛА, один состав и еще один важный объект российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начались 1543 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 263 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 16 мая 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 347 620 (+1 230) человек

  • танков — 11 937 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 574 (+5) ед.

  • артиллерийских систем — 42 133 (+48) ед.

  • средств ПВО — 1381 (+2) ед.

  • самолетов — 436 (+1) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1397 (+9) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 293 323 (+1 865) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 96793 (+253) ед.

  • специальной техники — 4 191 (+7) ед.

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением двух ракет и 89 авиационных ударов, сбросив 270 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 9153 дрона-камикадзе и осуществил 3027 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 из реактивных систем залпового огня.

