У Росії палає ще один хімзавод після атаки дронів — відео

16 травня в Невинномиську Ставропольського краю РФ під удари українських безпілотників потрапив місцевий хімкомбінат. За словами очевидців, на підприємстві почалася масштабна пожежа, яку досі не змогли приборкати.

“Бавовна” в Росії 16 травня — усі деталі та відео

Близько 02:30 стало відомо, що Сили оборони України наносять ураження по хімічному підприємству “Невинномиський Азот”, в місті Невинномиськ, Ставропольського Краю.

Факт повітряного нападу вночі офіційно підтвердив ставленик Кремля у регіоні Володимир Владимиров.

За словами місцевих мешканців, пожежа на підприємстві спалахнула після серії гучних вибухів.

Варто звернути увагу на те, що цей завод, як мінімум, 6 разів потрапляв під удари України протягом останніх 4 років повномасштабної війни.

Що важливо розуміти, "Невинномиський Азот" — найбільше на півдні країни-агресорки підприємство хімічної промисловості. Воно є частиною холдингу "ЄвроХім-Азот".

Цей завод займається виробництвом низки хімічних сполук, які мають подвійне призначення — цивільне в агрохімії, і стратегічне — у військовій сфері.

Окрім того, російські ЗМІ пишуть про масштабну пожежу в російських Набережних Човнах, що в Татарстані. Вона почалася невдовзі після оголошення тривоги на тлі загрози атаки дронів.

За попередніми даними, вогонь охопив 6 тисяч квадратних метрів. Цього разу нібито палає підприємство з виробництва електротехнічного обладнання.