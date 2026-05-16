У Росії палає ще один хімзавод після атаки дронів — відео

16 травня в Невинномиську Ставропольського краю РФ під удари українських безпілотників потрапив місцевий хімкомбінат. За словами очевидців, на підприємстві почалася масштабна пожежа, яку досі не змогли приборкати.
Головні тези:
- Також почалася пожежа в російських Набережних Човнах, що в Татарстані.
- За попередніми даними, горить підприємство з виробництва електротехнічного обладнання.
“Бавовна” в Росії 16 травня — усі деталі та відео
Близько 02:30 стало відомо, що Сили оборони України наносять ураження по хімічному підприємству “Невинномиський Азот”, в місті Невинномиськ, Ставропольського Краю.
Факт повітряного нападу вночі офіційно підтвердив ставленик Кремля у регіоні Володимир Владимиров.
За словами місцевих мешканців, пожежа на підприємстві спалахнула після серії гучних вибухів.
Варто звернути увагу на те, що цей завод, як мінімум, 6 разів потрапляв під удари України протягом останніх 4 років повномасштабної війни.
Що важливо розуміти, "Невинномиський Азот" — найбільше на півдні країни-агресорки підприємство хімічної промисловості. Воно є частиною холдингу "ЄвроХім-Азот".
Цей завод займається виробництвом низки хімічних сполук, які мають подвійне призначення — цивільне в агрохімії, і стратегічне — у військовій сфері.
Окрім того, російські ЗМІ пишуть про масштабну пожежу в російських Набережних Човнах, що в Татарстані. Вона почалася невдовзі після оголошення тривоги на тлі загрози атаки дронів.
За попередніми даними, вогонь охопив 6 тисяч квадратних метрів. Цього разу нібито палає підприємство з виробництва електротехнічного обладнання.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-