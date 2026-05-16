В России горит еще один химзавод после атаки дронов — видео

16 мая в Невинномыске Ставропольского края РФ под удары украинских беспилотников попал местный химкомбинат. По словам очевидцев, на предприятии начался масштабный пожар, который до сих пор не смогли потушить.

"Бавовна" в России 16 мая — все детали и видео

Около 02:30 стало известно, что Силы обороны Украины наносят поражение по химическому предприятию Невинномысский Азот, в городе Невинномысск, Ставропольского Края.

Факт воздушного нападения ночью официально подтвердил ставленник Кремля в регионе Владимир Владимиров.

По словам местных жителей, пожар на предприятии вспыхнул после серии громких взрывов.

Следует обратить внимание на то, что этот завод как минимум 6 раз попадал под удары Украины в течение последних 4 лет полномасштабной войны.

Что важно понимать, "Невинномысский Азот" — крупнейшее на юге страны-агрессорки предприятие химической промышленности. Оно является частью холдинга "ЕвроХим-Азот".

Этот завод занимается производством ряда химических соединений, имеющих двойное назначение — гражданское в агрохимии и стратегическое — в военной сфере.

Кроме того, российские СМИ пишут о масштабном пожаре в российских Набережных Лодках в Татарстане. Он начался вскоре после оглашения тревоги на фоне угрозы атаки дронов.

По предварительным данным, огонь охватил 6 тысяч квадратных метров. На этот раз якобы горит предприятие по производству электротехнического оборудования.