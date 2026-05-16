Росія застосовує нову тактику масованих атак на Україну
Джерело:  Business Insider

Експерти видання Business Insider дійшли висновку, що РФ знову змінила операційну модель, щоб схилити Україну до капітуляції. Цього разу йдеться про масовані ракетні та дронові атаки, що тривають багато годин поспіль.

Головні тези:

  • Путін вірить, що зможе довести український народ до точки кипіння.
  • Лише так у нього є бодай якийсь шанс добитися завершення війни на умовах Москви.

Росія розраховує остаточно розхитати психіку українців

Усі вже давно звернули увагу на те, що РФ почала здійснювати масовані атаки не лише вночі, як це було останні 4 роки, а й також удень.

На переконання західних експертів, це також частина ворожої тактики.

Вона має на меті максимально виснажити цивільне населення та залякати його.

З коментарем з цього приводу виступив український аналітик Ігор Анохін з Інституту науки та міжнародної безпеки.

На його переконання, поки ще рано говорити про повністю усталену схему, однак вона вже стає “новою операційною моделлю”.

Оскільки армія РФ не може добитися вагомих успіхів на полі бою, то Кремль вирішив посилити терор саме цивільного населення.

План у диктатора Путіна доволі простий — український народ втомиться від тривалих атак та зажадає від Володимира Зеленського закінчення війни на будь-яких умовах.

Анохін звертає увагу на те, що ворог не просто знищує об’єкти та військові цілі, а розхитує психіку українців.

Головна мета — психологічний тиск та економічний терор, — пояснив експерт.

