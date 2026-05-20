РФ атаковала Днепр, Конотоп и Запорожскую область — 2 погибших, 16 раненых

В минувшую ночь Россия терроризировала разные регионы Украины. Так, в Днепре известно о двух жертвах вражеских ударов. В Запорожской области пострадали четыре человека. В Конотопе Сумской области россияне попали в многоэтажку — под завалами могут быть люди.
Главные тезисы
- В результате атак РФ пострадали не только гражданские, но и инфраструктура городов: повреждены дома, автомобили и объекты культурного наследия.
- Точное количество погибших и пострадавших в Конотопе пока неизвестно.
Последствия новых атак России на Украину
По его словам, в городе в результате российских ударов поврежден продуктовый склад, частные дома и автомобиль.
Кроме того, указано, что ранения получили еще 6 гражданских.
Утром 20 мая Россия совершила воздушное нападение на Вольнянск Запорожского района.
Как сообщил глава местной ОВА Иван Федоров, ранены четыре человека: мужчина, женщина и двое детей — 2-летний мальчик и 12-летняя девочка.
Враг снова целился по частному дому — он разрушен, а на месте удара начался пожар.
Более того, указано, что взрывной волной и обломками повреждены автомобиль и соседние дома.
Также российские захватчики нанесли удары по городу Конотоп Сумской области и попали в многоэтажку — под завалами могут находиться люди.
По его словам, повреждена районная больница, разрушен местный музей.
