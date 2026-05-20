РФ атаковала Днепр, Конотоп и Запорожскую область — 2 погибших, 16 раненых
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Днепр, Конотоп и Запорожскую область — 2 погибших, 16 раненых

ДСНС Украины
Последствия новых атак России на Украину
Читати українською

В минувшую ночь Россия терроризировала разные регионы Украины. Так, в Днепре известно о двух жертвах вражеских ударов. В Запорожской области пострадали четыре человека. В Конотопе Сумской области россияне попали в многоэтажку — под завалами могут быть люди.

Главные тезисы

  • В результате атак РФ пострадали не только гражданские, но и инфраструктура городов: повреждены дома, автомобили и объекты культурного наследия.
  • Точное количество погибших и пострадавших в Конотопе пока неизвестно.

Последствия новых атак России на Украину

Два человека погибли, еще шестеро получили ранения. Враг атаковал два района области ракетой, беспилотниками и артиллерией.

Александр Ганжа

Александр Ганжа

Глава Днепропетровской ОГА

По его словам, в городе в результате российских ударов поврежден продуктовый склад, частные дома и автомобиль.

Кроме того, указано, что ранения получили еще 6 гражданских.

42-летняя женщина и мужчины 47 и 25 лет в больнице в тяжелом состоянии. Двое мужчин 47 и 40 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. 27-летний мужчина будет лечиться амбулаторно, — уточнил Ганжа.

Утром 20 мая Россия совершила воздушное нападение на Вольнянск Запорожского района.

Как сообщил глава местной ОВА Иван Федоров, ранены четыре человека: мужчина, женщина и двое детей — 2-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Враг снова целился по частному дому — он разрушен, а на месте удара начался пожар.

Более того, указано, что взрывной волной и обломками повреждены автомобиль и соседние дома.

Также российские захватчики нанесли удары по городу Конотоп Сумской области и попали в многоэтажку — под завалами могут находиться люди.

Позади меня многоэтажка. Части ее нет. И там люди, — заявил Конотопский городской голова Артем Семенихин.

По его словам, повреждена районная больница, разрушен местный музей.

Есть пострадавшие в Конотопе, по меньшей мере, шесть. Информация о раненых уточняется, — добавил мэр.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия ограничивает способность России вербовать мигрантов на войну
Правительство Великобритании
Зеленский и Стармер
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
У России есть возможность осуществить ядерный удар в любой момент — Буданов
Буданов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия применяет новую тактику массированных атак на Украину
армия РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?