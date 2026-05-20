РФ атаковала Днепр, Конотоп и Запорожскую область — 2 погибших, 16 раненых

В минувшую ночь Россия терроризировала разные регионы Украины. Так, в Днепре известно о двух жертвах вражеских ударов. В Запорожской области пострадали четыре человека. В Конотопе Сумской области россияне попали в многоэтажку — под завалами могут быть люди.

Последствия новых атак России на Украину

Два человека погибли, еще шестеро получили ранения. Враг атаковал два района области ракетой, беспилотниками и артиллерией. Александр Ганжа Глава Днепропетровской ОГА

По его словам, в городе в результате российских ударов поврежден продуктовый склад, частные дома и автомобиль.

Кроме того, указано, что ранения получили еще 6 гражданских.

42-летняя женщина и мужчины 47 и 25 лет в больнице в тяжелом состоянии. Двое мужчин 47 и 40 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. 27-летний мужчина будет лечиться амбулаторно, — уточнил Ганжа.

Утром 20 мая Россия совершила воздушное нападение на Вольнянск Запорожского района.

Как сообщил глава местной ОВА Иван Федоров, ранены четыре человека: мужчина, женщина и двое детей — 2-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Враг снова целился по частному дому — он разрушен, а на месте удара начался пожар.

Более того, указано, что взрывной волной и обломками повреждены автомобиль и соседние дома.

Также российские захватчики нанесли удары по городу Конотоп Сумской области и попали в многоэтажку — под завалами могут находиться люди.

Позади меня многоэтажка. Части ее нет. И там люди, — заявил Конотопский городской голова Артем Семенихин.

По его словам, повреждена районная больница, разрушен местный музей.