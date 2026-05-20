РФ атакувала Дніпро, Конотоп і Запорізьку область — 2 загиблих, 16 поранених

Протягом минулої ночі Росія тероризувала різні регіони України. Так, у Дніпрі відомо про двох жертв ворожих ударів. У Запорізькій області постраждали чотири людини. У Конотопі Сумської області росіяни влучили в багатоповерхівку — під завалами можуть бути люди.
Головні тези:
- У результаті атак РФ постраждали не лише цивільні, а й інфраструктура міст: пошкоджено будинки, автомобілі та об'єкти культурної спадщини.
- Точна кількість загиблих і постраждалих в Конотопі наразі невідома.
Наслідки нових атак Росії на Україну
За його словами, у місті внаслідок російських ударів пошкоджений продуктовий склад, приватні будинки та автомобіль.
Окрім того, вказано, що поранення дістали ще 6 цивільних.
Вранці 20 травня Росія здійснила повітряний напад на Вільнянськ Запорізького району.
Як повідомив глава місцевої ОВА Іван Федоров, поранені четверо людей: чоловік, жінка та двоє дітей — 2-річний хлопчик і 12-річна дівчинка.
Ворог знову цілився по приватному будинку — він зруйнований, а на місці удару почалася пожежа.
Ба більше, вказано, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль і сусідні будинки.
Також російські загарбники завдали ударів по місту Конотоп Сумської області та влучили багатоповерхівку — під завалами можуть знаходитись люди.
За його словами, пошкоджена районна лікарня, зруйнований місцевий музей.
