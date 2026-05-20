РФ атакувала Дніпро, Конотоп і Запорізьку область — 2 загиблих, 16 поранених

Протягом минулої ночі Росія тероризувала різні регіони України. Так, у Дніпрі відомо про двох жертв ворожих ударів. У Запорізькій області постраждали чотири людини. У Конотопі Сумської області росіяни влучили в багатоповерхівку — під завалами можуть бути люди.

Наслідки нових атак Росії на Україну

Двоє людей загинули, ще шестеро дістали поранень. Ворог атакував два райони області ракетою, безпілотниками та артилерією. Олександр Ганжа Глава Дніпропетровської ОДА

За його словами, у місті внаслідок російських ударів пошкоджений продуктовий склад, приватні будинки та автомобіль.

Окрім того, вказано, що поранення дістали ще 6 цивільних.

42-річна жінка та чоловіки 47 і 25 років в лікарні у важкому стані. Двоє чоловіків 47 та 40 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 27-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно, — уточнив Ганжа.

Вранці 20 травня Росія здійснила повітряний напад на Вільнянськ Запорізького району.

Як повідомив глава місцевої ОВА Іван Федоров, поранені четверо людей: чоловік, жінка та двоє дітей — 2-річний хлопчик і 12-річна дівчинка.

Ворог знову цілився по приватному будинку — він зруйнований, а на місці удару почалася пожежа.

Ба більше, вказано, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль і сусідні будинки.

Також російські загарбники завдали ударів по місту Конотоп Сумської області та влучили багатоповерхівку — під завалами можуть знаходитись люди.

Позаду мене багатоповерхівка. Частини її немає. І там люди, — заявив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

За його словами, пошкоджена районна лікарня, зруйнований місцевий музей.