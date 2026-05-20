РФ атакувала Дніпро, Конотоп і Запорізьку область — 2 загиблих, 16 поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Дніпро, Конотоп і Запорізьку область — 2 загиблих, 16 поранених

ДСНС України
Наслідки нових атак Росії на Україну

Протягом минулої ночі Росія тероризувала різні регіони України. Так, у Дніпрі відомо про двох жертв ворожих ударів. У Запорізькій області постраждали чотири людини. У Конотопі Сумської області росіяни влучили в багатоповерхівку — під завалами можуть бути люди.

Головні тези:

  • У результаті атак РФ постраждали не лише цивільні, а й інфраструктура міст: пошкоджено будинки, автомобілі та об'єкти культурної спадщини.
  • Точна кількість загиблих і постраждалих в Конотопі наразі невідома.

Наслідки нових атак Росії на Україну

Двоє людей загинули, ще шестеро дістали поранень. Ворог атакував два райони області ракетою, безпілотниками та артилерією.

Олександр Ганжа

Олександр Ганжа

Глава Дніпропетровської ОДА

За його словами, у місті внаслідок російських ударів пошкоджений продуктовий склад, приватні будинки та автомобіль.

Окрім того, вказано, що поранення дістали ще 6 цивільних.

42-річна жінка та чоловіки 47 і 25 років в лікарні у важкому стані. Двоє чоловіків 47 та 40 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 27-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно, — уточнив Ганжа.

Вранці 20 травня Росія здійснила повітряний напад на Вільнянськ Запорізького району.

Як повідомив глава місцевої ОВА Іван Федоров, поранені четверо людей: чоловік, жінка та двоє дітей — 2-річний хлопчик і 12-річна дівчинка.

Ворог знову цілився по приватному будинку — він зруйнований, а на місці удару почалася пожежа.

Ба більше, вказано, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль і сусідні будинки.

Також російські загарбники завдали ударів по місту Конотоп Сумської області та влучили багатоповерхівку — під завалами можуть знаходитись люди.

Позаду мене багатоповерхівка. Частини її немає. І там люди, — заявив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

За його словами, пошкоджена районна лікарня, зруйнований місцевий музей.

Є постраждалі у Конотопі, щонайменше шестеро. Інформація щодо поранених уточнюється, — додав мер.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Британія обмежує здатність Росії вербувати мігрантів на війну
Уряд Великої Британії
Зеленський і Стармер
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія має можливості здійснити ядерний удар у будь-який момент — Буданов
Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія застосовує нову тактику масованих атак на Україну
армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?