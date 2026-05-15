Росія має можливості здійснити ядерний удар у будь-який момент — Буданов
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія має можливості здійснити ядерний удар у будь-який момент — Буданов

Буданов
Джерело:  The Times

Побоювання щодо ядерного удару Росії, які поширюються в Україні, є безпідставними. Водночас російський арсенал, як і раніше, становить серйозну загрозу, бо удар може завдано у будь-який момент.

Головні тези:

  • Російський арсенал є серйозною загрозою, бо Росія може здійснити ядерний удар у будь-який момент.
  • Незважаючи на можливість агресивних дій, відсутні будь-які ознаки підготовки до ядерного удару по Україні.

Росія може, але не готує ядерний удар по Україні — Буданов

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

За його словами, країна-агресорка має можливість завдати ядерного удару "в будь-який момент і на будь-якій відстані".

Буданов наголосив на тому, що російський ядерний потенціал дозволяє Кремлю виконати таке завдання.

Але це, перш за все, питання політичної волі. Я не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. Якби вони були, я б знав.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Керівник ОП

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія була змушена "замислитися над забезпеченням стратегічної безпеки" після виходу США з Договору про протиракетну оборону.

Глава Кремля також згадав про ракетний комплекс "Орєшнік" та наголосив на можливості його оснащення ядерними боєголовками.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія нарощує ядерний потенціал найшвидшими темпами з часів Холодної війни та посилює військову присутність поблизу кордонів країн НАТО. На думку аналітиків, такі кроки можуть свідчити про підготовку Москви до тривалої конфронтації з Альянсом.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Буданов анонсував масштабування програми "єОселя"
Кирило Буданов
Буданов
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Буданов анонсував візит до України посланців Трампа
посланці
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Їх усунуть і стратять". Буданов розкрив специфіку контактів із росіянами
Буданов пояснив логіку неофіційних переговорів із росіянами

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?