Росія має можливості здійснити ядерний удар у будь-який момент — Буданов

Побоювання щодо ядерного удару Росії, які поширюються в Україні, є безпідставними. Водночас російський арсенал, як і раніше, становить серйозну загрозу, бо удар може завдано у будь-який момент.

Росія може, але не готує ядерний удар по Україні — Буданов

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

За його словами, країна-агресорка має можливість завдати ядерного удару "в будь-який момент і на будь-якій відстані".

Буданов наголосив на тому, що російський ядерний потенціал дозволяє Кремлю виконати таке завдання.

Але це, перш за все, питання політичної волі. Я не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. Якби вони були, я б знав. Кирило Буданов Керівник ОП

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія була змушена "замислитися над забезпеченням стратегічної безпеки" після виходу США з Договору про протиракетну оборону.

Глава Кремля також згадав про ракетний комплекс "Орєшнік" та наголосив на можливості його оснащення ядерними боєголовками.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія нарощує ядерний потенціал найшвидшими темпами з часів Холодної війни та посилює військову присутність поблизу кордонів країн НАТО. На думку аналітиків, такі кроки можуть свідчити про підготовку Москви до тривалої конфронтації з Альянсом.