Буданов анонсував візит до України посланців Трампа

Україна очікує, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибудуть до Києва на переговори вже цього місяця. Їхній візит очікується після Великодня.

Про це заявив глава Офісу президента Кирило Буданов.

За словами глави ОП, до складу делегації може також увійти сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем — саме їх очікуємо. Хто ще буде — побачимо. Кирило Буданов Голова ОП

Зазначається, що хоча Віткофф і Кушнер вже неодноразово відвідували РФ для переговорів з главою Кремля Володимиром Путіним, це стане їхнім першим візитом до України.

Своєю чергою зі сторони США поки не підтвердили візит своїх представників до Києва. Неназваний американський чиновник повідомив, що це питання обговорюється, але поки немає остаточної відповіді щодо візиту посадовців.

Відомо, що Україна на переговорах прагне отримати чіткі роз’яснення щодо характеру гарантій безпеки, які США готові надати для запобігання новій російській агресії в рамках будь-якої угоди з Москвою про мир.

Видання нагадує, як президент Володимир Зеленський раніше запрошував американських переговорників до Києва, але не уточнював можливі терміни. Він також заявляв, що візит до України може передувати наступній поїздці американської делегації до Москви.

Як відомо, тристоронні переговори про завершення війни в Україні стали на паузу після початку конфлікту на Близькому Сході. Повідомлялось, що Трамп навіть може вийти з переговірного процесу через Іран.