Буданов анонсував візит до України посланців Трампа

Україна очікує, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибудуть до Києва на переговори вже цього місяця. Їхній візит очікується після Великодня.
Головні тези:
- Очікується візит спецпредставників США - Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України.
- Україна прагне отримати роз'яснення від США щодо гарантій безпеки та запобігання російській агресії.
Віткофф і Кушнер прибудуть до України
Про це заявив глава Офісу президента Кирило Буданов.
За словами глави ОП, до складу делегації може також увійти сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Зазначається, що хоча Віткофф і Кушнер вже неодноразово відвідували РФ для переговорів з главою Кремля Володимиром Путіним, це стане їхнім першим візитом до України.
Відомо, що Україна на переговорах прагне отримати чіткі роз’яснення щодо характеру гарантій безпеки, які США готові надати для запобігання новій російській агресії в рамках будь-якої угоди з Москвою про мир.
Видання нагадує, як президент Володимир Зеленський раніше запрошував американських переговорників до Києва, але не уточнював можливі терміни. Він також заявляв, що візит до України може передувати наступній поїздці американської делегації до Москви.
Як відомо, тристоронні переговори про завершення війни в Україні стали на паузу після початку конфлікту на Близькому Сході. Повідомлялось, що Трамп навіть може вийти з переговірного процесу через Іран.
Більше по темі
