Буданов анонсировал визит в Украину посланцев Трампа

Украина ожидает, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибудут в Киев на переговоры уже в этом месяце. Их визит ожидается после Пасхи.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

По словам главы ОП, в состав делегации может также войти сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Кушнер, Виткофф, Линдси Грэм — именно их ожидаем. Кто еще будет — увидим. Кирилл Буданов Председатель ОП

Отмечается, что, хотя Виткофф и Кушнер уже неоднократно посещали РФ для переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным, это станет их первым визитом в Украину.

В свою очередь со стороны США пока не подтвердили визит своих представителей в Киев. Неназванный американский чиновник сообщил, что этот вопрос обсуждается, но пока нет окончательного ответа по поводу визита чиновников.

Известно, что Украина на переговорах стремится получить четкие разъяснения по поводу характера гарантий безопасности, которые США готовы предоставить для предотвращения новой российской агрессии в рамках любого соглашения с Москвой о мире.

Издание напоминает, как президент Владимир Зеленский ранее приглашал американских переговорщиков в Киев, но не уточнял возможные сроки. Он также заявлял, что визит в Украину может предшествовать следующей поездке американской делегации в Москву.

Как известно, трехсторонние переговоры о завершении войны в Украине стали на паузу после начала конфликта на Ближнем Востоке. Сообщалось, что Трамп даже может выйти из переговорного процесса через Иран.