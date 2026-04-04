Категория
Политика
Дата публикации

Буданов анонсировал визит в Украину посланцев Трампа

Виткофф
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Украина ожидает, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибудут в Киев на переговоры уже в этом месяце. Их визит ожидается после Пасхи.

Главные тезисы

  • Ожидается визит спецпредставителей президента США в Украину после Пасхи.
  • Украина стремится получить от США разъяснения по гарантиям безопасности и предотвращению российской агрессии.

Виткофф и Кушнер прибудут в Украину

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

По словам главы ОП, в состав делегации может также войти сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Кушнер, Виткофф, Линдси Грэм — именно их ожидаем. Кто еще будет — увидим.

Кирилл Буданов

Председатель ОП

Отмечается, что, хотя Виткофф и Кушнер уже неоднократно посещали РФ для переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным, это станет их первым визитом в Украину.

В свою очередь со стороны США пока не подтвердили визит своих представителей в Киев. Неназванный американский чиновник сообщил, что этот вопрос обсуждается, но пока нет окончательного ответа по поводу визита чиновников.

Известно, что Украина на переговорах стремится получить четкие разъяснения по поводу характера гарантий безопасности, которые США готовы предоставить для предотвращения новой российской агрессии в рамках любого соглашения с Москвой о мире.

Издание напоминает, как президент Владимир Зеленский ранее приглашал американских переговорщиков в Киев, но не уточнял возможные сроки. Он также заявлял, что визит в Украину может предшествовать следующей поездке американской делегации в Москву.

Как известно, трехсторонние переговоры о завершении войны в Украине стали на паузу после начала конфликта на Ближнем Востоке. Сообщалось, что Трамп даже может выйти из переговорного процесса через Иран.

Однако все же в Белом доме недавно заявили, что Дональд Трамп по-прежнему считает достижимым вопрос завершения войны России против Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов заявил, что Россия соглашается на гарантии безопасности США для Украины
Буданов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Государство наконец-то должно создать Пантеон выдающихся украинцев — Буданов
Кирилл Буданов
Буданов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов анонсировал масштабирование программы "єОселя"
Кирилл Буданов
Буданов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?