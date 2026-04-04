Буданов анонсировал визит в Украину посланцев Трампа

Украина ожидает, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибудут в Киев на переговоры уже в этом месяце. Их визит ожидается после Пасхи.
Главные тезисы
- Ожидается визит спецпредставителей президента США в Украину после Пасхи.
- Украина стремится получить от США разъяснения по гарантиям безопасности и предотвращению российской агрессии.
Виткофф и Кушнер прибудут в Украину
Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.
По словам главы ОП, в состав делегации может также войти сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Отмечается, что, хотя Виткофф и Кушнер уже неоднократно посещали РФ для переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным, это станет их первым визитом в Украину.
Известно, что Украина на переговорах стремится получить четкие разъяснения по поводу характера гарантий безопасности, которые США готовы предоставить для предотвращения новой российской агрессии в рамках любого соглашения с Москвой о мире.
Издание напоминает, как президент Владимир Зеленский ранее приглашал американских переговорщиков в Киев, но не уточнял возможные сроки. Он также заявлял, что визит в Украину может предшествовать следующей поездке американской делегации в Москву.
Как известно, трехсторонние переговоры о завершении войны в Украине стали на паузу после начала конфликта на Ближнем Востоке. Сообщалось, что Трамп даже может выйти из переговорного процесса через Иран.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-