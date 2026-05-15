У России есть возможность осуществить ядерный удар в любой момент — Буданов

Опасения относительно ядерного удара России, которые распространяются в Украине, безосновательны. В то же время российский арсенал по-прежнему представляет серьезную угрозу, потому что удар может быть нанесен в любой момент.

Россия может, но не готовит ядерный удар по Украине — Буданов

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

По его словам, страна-агрессорка имеет возможность нанести ядерный удар "в любой момент и на любом расстоянии".

Буданов отметил, что российский ядерный потенциал позволяет Кремлю выполнить такую задачу.

Но это прежде всего вопрос политической воли. Я не видел никаких признаков подготовки к ядерному удару. Будь они, я бы знал. Кирилл Буданов Руководитель ОП

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена "задуматься о обеспечении стратегической безопасности" после выхода США из Договора о противоракетной обороне.

Глава Кремля также упомянул о ракетном комплексе "Орешник" и отметил возможность его оснащения ядерными боеголовками.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что Россия наращивает ядерный потенциал самыми быстрыми темпами со времен Холодной войны и усиливает военное присутствие вблизи границ стран НАТО. По мнению аналитиков, такие шаги могут свидетельствовать о подготовке Москвы к длительной конфронтации с Североатлантическим союзом.