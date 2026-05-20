В России горит Кстовский НПЗ после атаки дронов — видео
Ночью 20 мая в стране-агрессорке снова было очень громко. В этот раз под мощные удары украинских беспилотников попал НПЗ в городе Кстово — сейчас там бушует масштабный пожар.

  • Российская ПВО якобы уничтожила 273 дрона во время ночной атаки Украины.
  • Московский и Рязанский НПЗ приостановили работу после атаки украинских БПЛА.

Кстово — это российский город, который является административным центром Кстовского муниципального района, Нижегородской области. Он находится на правом берегу Волги в 29 км от Нижнего Новгорода.

Именно туда и долетели украинские дроны, чтобы нанести удары по местному НПЗ.

Что важно понимать, Силы обороны Украины уже второй раз за неделю атакуют нефтеперерабатывающий завод в Кстово.

Согласно последним данным, на НПЗ горит установка переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6.

Также указано, что этот завод является частью ОАО "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Кстати, 19 мая стало известно, что Московский и Рязанский НПЗ приостановили работу после атаки украинских БПЛА. Об этом сообщают анонимные источники Reuters.

Минобороны РФ заявило, что ночью 20 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 273 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями: Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Ростовской, Ростовской, Новгородской, Ставропольского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

