У Росії горить Кстовський НПЗ після атаки дронів — відео

Вночі 20 травня в країні-агресорці знову було дуже гучно. Цього разу під потужні удари українських безпілотників потрапив НПЗ у місті Кстово — зараз там вирує масштабна пожежа.

Кстово — це російське місто, яке є адміністративним центром Кстовського муніципального району, Нижньогородської області. Воно знаходиться на правому березі Волги за 29 км від Нижнього Новгорода.

Саме туди і долетіли українські дрони, щоб завдати ударів по місцевому НПЗ.

Що важливо розуміти, Сили оборони України вже вдруге за тиждень атакують нафтопереробний завод у Кстово.

Згідно з останніми даними, на НПЗ горить установка переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6.

Також вказано, що цей завод є частиною ОАО “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез”.

До слова, 19 травня стало відомо, що Московський та Рязанський НПЗ призупинили роботу після атаки українських БПЛА. Про це повідомляють анонімні джерела Reuters.

Міноборони РФ заявило, що вночі 20 травня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 273 українські безпілотні літальні апарати літакового типу над територіями: Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Волгоградської, Калузької, Курської, Липецької, Ленінградської, Нижегородської, Новгородської, Орловської, Ростовської, Ростовської, краю, Ставропольського краю, Республіки Крим, Республіки Татарстан, Московського регіону та над акваторіями Азовського та Чорного морів.