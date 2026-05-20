Україна рознесла вщент 5 пунктів управління армії РФ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 19 травня авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу п’ять пунктів управління, три райони зосередження особового складу, дві артилерійські системи та три пункти управління безпілотними літальними апаратами російських окупантів.

  • Розпочалася 1547 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 250 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 20 травня 2026 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 352 070 (+920) осіб,

  • танків — 11 943 (+3) од,

  • бойових броньованих машин — 24 586 (+2) од,

  • артилерійських систем — 42 400 (+60) од,

  • РСЗВ — 1 795 (+3) од,

  • засобів ППО — 1 388 (+2) од,

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 432 (+6) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 301 072 (+1 873) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 97 868 (+268) од,

  • спеціальної техніки — 4 206 (+4) од.

Учора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 100 авіаційних ударів, скинув 289 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 9168 дронів-камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 60 — із реактивних систем залпового вогню.

