Україна рознесла вщент 5 пунктів управління армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 19 травня авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу п’ять пунктів управління, три райони зосередження особового складу, дві артилерійські системи та три пункти управління безпілотними літальними апаратами російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1547 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 250 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 20 травня 2026 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 352 070 (+920) осіб,
танків — 11 943 (+3) од,
бойових броньованих машин — 24 586 (+2) од,
артилерійських систем — 42 400 (+60) од,
РСЗВ — 1 795 (+3) од,
засобів ППО — 1 388 (+2) од,
наземних робототехнічних комплексів — 1 432 (+6) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 301 072 (+1 873) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 97 868 (+268) од,
спеціальної техніки — 4 206 (+4) од.
Крім того, застосував 9168 дронів-камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 60 — із реактивних систем залпового вогню.
