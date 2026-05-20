Переговори Путіна та Сі — відомі перші подробиці
Категорія
Політика
Дата публікації

Переговори Путіна та Сі — відомі перші подробиці

Путін і Сі
Джерело:  CNN

19 травня російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Китаю, у межах якого він запланував зустріч із главою країни Сі Цзіньпіном. У центрі їхньої уваги було посилення всебічної співпраці між Москвою та Пекіном. Що важливо розуміти, КНР є однією з головних союзниць Росії у війні проти України, хоча й публічно продовжує це заперечувати.

Головні тези:

  • За весь час перебування при владі Путін і Сі зустрічалися понад 40 разів.
  • Глава Китаю намагається грати роль глобального впливового гравця, приймаючи в себе то Трампа, то Путіна.

Путін здійснює 25-й візит до Китаю

Очільник КНР заявив, що вважає відносини з Росією "острівцем спокою серед хаосу".

Окрім того, Сі цинічно почав скаржитися Путіну, що “односторонні гегемоністські тенденції процвітають".

На цьому тлі лідер Китаю закликав свого візаві посилити "всебічну стратегічну координацію" між Москвою та Пекіном.

Сі Цзіньпін також почав стверджувати, що розраховує на "якнайшвидше завершення" війни на Близькому Сході, особливо після переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

На переконання глава КНР, це дасть можливість скоротити збої в енергопостачанні, ланцюгах постачань і торгівлі.

У нинішній напруженій ситуації на міжнародній арені тісний зв'язок Росії та Китаю особливо затребуваний... Наша співпраця у зовнішньополітичних справах — один із головних стабілізуючих факторів на міжнародній арені.

Володимир Путін

Володимир Путін

Російський диктатор

Ба більше, глава Кремля почав цинічно брехати, що він відстоює повагу до суверенітету та демократії.

Путін не згадав той факт, що вже понад 12 років веде загарбницьку війну проти України.

Російський диктатор також встиг напросився на саміт Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва, що повинен відбутися в листопаді 2026 року.

Згідно з даними ЗМІ, Путін і Сі домовилися про продовження Договору про добросусідство, дружбу та співробітництво між Росією та Китаєм.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Пекін звернувся з проханням до України щодо полонених китайських найманців
Китай прокоментував рішення Зеленського щодо перемир'я
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай побачив ознаки занепаду США, але є одне "але"
Сі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Китай підготував групу російських військових для війни проти України — інсайдери
Сі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?