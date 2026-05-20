Переговори Путіна та Сі — відомі перші подробиці

19 травня російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Китаю, у межах якого він запланував зустріч із главою країни Сі Цзіньпіном. У центрі їхньої уваги було посилення всебічної співпраці між Москвою та Пекіном. Що важливо розуміти, КНР є однією з головних союзниць Росії у війні проти України, хоча й публічно продовжує це заперечувати.

Путін здійснює 25-й візит до Китаю

Очільник КНР заявив, що вважає відносини з Росією "острівцем спокою серед хаосу".

Окрім того, Сі цинічно почав скаржитися Путіну, що “односторонні гегемоністські тенденції процвітають".

На цьому тлі лідер Китаю закликав свого візаві посилити "всебічну стратегічну координацію" між Москвою та Пекіном.

Сі Цзіньпін також почав стверджувати, що розраховує на "якнайшвидше завершення" війни на Близькому Сході, особливо після переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

На переконання глава КНР, це дасть можливість скоротити збої в енергопостачанні, ланцюгах постачань і торгівлі.

У нинішній напруженій ситуації на міжнародній арені тісний зв'язок Росії та Китаю особливо затребуваний... Наша співпраця у зовнішньополітичних справах — один із головних стабілізуючих факторів на міжнародній арені. Володимир Путін Російський диктатор

Ба більше, глава Кремля почав цинічно брехати, що він відстоює повагу до суверенітету та демократії.

Путін не згадав той факт, що вже понад 12 років веде загарбницьку війну проти України.

Російський диктатор також встиг напросився на саміт Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва, що повинен відбутися в листопаді 2026 року.