Переговори Путіна та Сі — відомі перші подробиці

19 травня російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Китаю, у межах якого він запланував зустріч із главою країни Сі Цзіньпіном. У центрі їхньої уваги було посилення всебічної співпраці між Москвою та Пекіном. Що важливо розуміти, КНР є однією з головних союзниць Росії у війні проти України, хоча й публічно продовжує це заперечувати.
Головні тези:
- За весь час перебування при владі Путін і Сі зустрічалися понад 40 разів.
- Глава Китаю намагається грати роль глобального впливового гравця, приймаючи в себе то Трампа, то Путіна.
Путін здійснює 25-й візит до Китаю
Очільник КНР заявив, що вважає відносини з Росією "острівцем спокою серед хаосу".
Окрім того, Сі цинічно почав скаржитися Путіну, що “односторонні гегемоністські тенденції процвітають".
На цьому тлі лідер Китаю закликав свого візаві посилити "всебічну стратегічну координацію" між Москвою та Пекіном.
Сі Цзіньпін також почав стверджувати, що розраховує на "якнайшвидше завершення" війни на Близькому Сході, особливо після переговорів із президентом США Дональдом Трампом.
На переконання глава КНР, це дасть можливість скоротити збої в енергопостачанні, ланцюгах постачань і торгівлі.
Ба більше, глава Кремля почав цинічно брехати, що він відстоює повагу до суверенітету та демократії.
Путін не згадав той факт, що вже понад 12 років веде загарбницьку війну проти України.
Російський диктатор також встиг напросився на саміт Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва, що повинен відбутися в листопаді 2026 року.
Згідно з даними ЗМІ, Путін і Сі домовилися про продовження Договору про добросусідство, дружбу та співробітництво між Росією та Китаєм.
