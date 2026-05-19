Китай підготував групу російських військових для війни проти України — інсайдери

Як вдалося дізнатися анонімним джерелам ЗМІ, кілька місяців тому 200 російських військовослужбовців пройшли підготовку безпосередньо в Китаї. Що важливо розуміти, частина з них потім повернулася воювати проти України.

Китай продовжує допомагати Росії вести війну проти України

За словами анонімних джерел, йдеться про секретні навчальні заняття, під час яких російські солдати вдосконалювали свої вміння у використанні дронів.

Ба більше, вказано, КНР і РФ навіть підписали спеціальну угоду в Пекіні — це сталося ще 2 липня 2025 року.

У ній було вказано, що близько 200 російських військовослужбовців пройдуть підготовку на військових об'єктах, зокрема в Пекіні та східному місті Нанкін.

Як стверджують інсайдери, така кількість військових згодом пройшла підготовку в КНР.

Окрім того, передбачалося, що сотні китайських військовослужбовців пройдуть навчання на військових об'єктах у Росії.

За словами журналістів, в міністерствах оборони Росії та Китаю не відповіли на запити про коментарі щодо цієї інформації.