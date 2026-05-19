Перша українська КАБ "Вирівнювач" — нові подробиці від розробників

Як вдалося дізнатися журналістам, нову українську керовану авіабомбу (КАБ) назвали “Вирівнювач”. За словами розробників, її вартість приблизно втричі нижча за американські JDAM-ER.

Українська КАБ "Вирівнювач" — що про неї відомо

За словами розробників, першу вітчизняну бомбу розробили з високоточною системою наведення та сумісністю з наявними українськими літаками й системами.

Її можна запускати з українських F-16 і Mirage, попри це, для застосування потрібна додаткова сертифікація.

Окрім того, вказано, що КАБ має сучасні алгоритми наведення, які гарантують кращу точність.

У Brave1 офіційно підтвердили журналістам, що “Вирівнювач” коштує приблизно втричі дешевше за американську Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER).

Цю бомбу можна використовувати незалежно від погодних умов чи часу доби.

Ба більше, вказано, що підготовка до застосування зброї не забирає більше, ніж пів години.

18 травня глава Міноборони Михайла Федорова офіційно підтвердив, що просто зараз українські пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.