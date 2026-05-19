Перша українська КАБ "Вирівнювач" — нові подробиці від розробників
Категорія
Україна
Дата публікації

Перша українська КАБ "Вирівнювач" — нові подробиці від розробників

Українська КАБ "Вирівнювач" - що про неї відомо
Джерело:  Business Insider

Як вдалося дізнатися журналістам, нову українську керовану авіабомбу (КАБ) назвали “Вирівнювач”. За словами розробників, її вартість приблизно втричі нижча за американські JDAM-ER.

Головні тези:

  • Розробка українських керованих авіаційних бомб (КАБ) тривала 17 місяців.
  • Підготовка до застосування зброї займає не більше 30 хвилин.

Українська КАБ "Вирівнювач" — що про неї відомо

За словами розробників, першу вітчизняну бомбу розробили з високоточною системою наведення та сумісністю з наявними українськими літаками й системами.

Її можна запускати з українських F-16 і Mirage, попри це, для застосування потрібна додаткова сертифікація.

Окрім того, вказано, що КАБ має сучасні алгоритми наведення, які гарантують кращу точність.

У Brave1 офіційно підтвердили журналістам, що “Вирівнювач” коштує приблизно втричі дешевше за американську Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER).

Цю бомбу можна використовувати незалежно від погодних умов чи часу доби.

Ба більше, вказано, що підготовка до застосування зброї не забирає більше, ніж пів години.

18 травня глава Міноборони Михайла Федорова офіційно підтвердив, що просто зараз українські пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.

Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження цілей на десятки кілометрів углиб після пуску, — заявив міністр.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни уразили НПЗ та НПС на території Росії
Генштаб ЗСУ
Нові діпстрайки України - які результати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нова стратегія України у війні з Росією виявилася дійсно успішною
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ рознесли командно-спостережний пункт і понтонно-мостові переправи армії РФ
Генштаб ЗСУ
Нові успіхи Сил оборони України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?