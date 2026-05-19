Українські воїни уразили НПЗ та НПС на території Росії
Нові діпстрайки України - які результати
19 травня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що вдалося успішно атакувати НПЗ “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” та НПС “Ярославль-3”, що знаходяться в країні-агресорці РФ.

  • Українські воїни вже анонсували нові операції на території ворога, а також ТОТ.
  • Масштаби завданих збитків уточнюються.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, вчора підрозділи українських військ успішно атакували нафтопереробний завод “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” у Кстово (Нижньогородська обл. РФ).

Офіційно підтверджено, що внаслідок потужного удару на території підприємства спалахнула пожежа — масштаби наслідків наразі з'ясовуються.

Що важливо розуміти, НПЗ “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств в країні-агресорці.

Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

Окрім того, підтверджено ураження нафтоперекачувальної станції “Ярославль-3”. Вона знаходиться у районі населеного пункту Семибратово Ярославської області РФ.

За словами українських воїнів, ступінь завданих збитків уточнюється.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для зниження воєнно-економічного потенціалу ворога та повного припинення збройної агресії рф проти України. Далі буде! Слава Україні! — наголошують в Генштабі ЗСУ.

