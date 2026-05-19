Українські воїни уразили НПЗ та НПС на території Росії

19 травня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що вдалося успішно атакувати НПЗ “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” та НПС “Ярославль-3”, що знаходяться в країні-агресорці РФ.
Головні тези:
- Українські воїни вже анонсували нові операції на території ворога, а також ТОТ.
- Масштаби завданих збитків уточнюються.
Нові діпстрайки України — які результати
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, вчора підрозділи українських військ успішно атакували нафтопереробний завод “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” у Кстово (Нижньогородська обл. РФ).
Офіційно підтверджено, що внаслідок потужного удару на території підприємства спалахнула пожежа — масштаби наслідків наразі з'ясовуються.
Що важливо розуміти, НПЗ “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств в країні-агресорці.
Окрім того, підтверджено ураження нафтоперекачувальної станції “Ярославль-3”. Вона знаходиться у районі населеного пункту Семибратово Ярославської області РФ.
За словами українських воїнів, ступінь завданих збитків уточнюється.
