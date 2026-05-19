Естонські винищувачі вперше знищили "заблукалий" дрон
В Естонії винищувач уперше збив над територією країни, ймовірно, "заблукалий" український ударний безпілотник. На тлі останніх подій в частині Естонії оголосили повітряну тривогу.

  • Це перший випадок збиття такого апарата над територією Естонії.
  • Про повітряну загрозу також оголошували в Латвії.

ППО Естонії заявила про збиття повітряної цілі

З офіційною заявою з цього приводу виступив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

За словами останнього, “заблукалий” дрон, який залетів у повітряний простір його країни, знищили винищувачі, що здійснювали патрулювання над країнами Балтії.

Глава оборонного відомства уточнив, що це сталося над озером Виртс'ярв — у центрально-південній частині країни — на півдорозі між її східним кордоном з РФ та узбережжям Ризької затоки.

Що важливо розуміти, йдеться про ділянку території, яка знаходиться за 80 км від кордону з Росією.

Це перший випадок, коли ми самостійно збили безпілотник, — офіційно підтвердив Ханно Певкур.

За словами міністра оборони, найімовірніше, йдеться про український БпЛА, який заблукав на шляху до цілей на території Росії.

До слова, після опівдня 19 травня Збройні сили Естонії та Латвії оголосили попередження про повітряну загрозу на півдні країни.

