Естонські винищувачі вперше знищили "заблукалий" дрон

В Естонії винищувач уперше збив над територією країни, ймовірно, "заблукалий" український ударний безпілотник. На тлі останніх подій в частині Естонії оголосили повітряну тривогу.

ППО Естонії заявила про збиття повітряної цілі

З офіційною заявою з цього приводу виступив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

За словами останнього, “заблукалий” дрон, який залетів у повітряний простір його країни, знищили винищувачі, що здійснювали патрулювання над країнами Балтії.

Глава оборонного відомства уточнив, що це сталося над озером Виртс'ярв — у центрально-південній частині країни — на півдорозі між її східним кордоном з РФ та узбережжям Ризької затоки.

Що важливо розуміти, йдеться про ділянку території, яка знаходиться за 80 км від кордону з Росією.

Це перший випадок, коли ми самостійно збили безпілотник, — офіційно підтвердив Ханно Певкур. Поширити

За словами міністра оборони, найімовірніше, йдеться про український БпЛА, який заблукав на шляху до цілей на території Росії.