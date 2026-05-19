РФ атакувала балістикою Прилуки — 2 людини загинули, 17 постраждали

19 травня російські загарбники завдали ударів по Прилуках, що в Чернігівській області. Згідно з останніми даними, цей повітряний напад ворога забрав життя щонайменше двох мирних мешканців міста.

Атака РФ на Прилуки — які наслідки

Факт ворожого удару підтвердив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За якийсь час до цього Повітряні сили оголосили про загрозу застосування Росією балістичного озброєння та попередили про пуск повітряної цілі на Прилуки.

За словами Чауса, близько 10:00 росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук.

Під ударом — одне із підприємств. Пошкоджений торгівельний центр, що поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежна техніка. На жаль, уже зараз відомо про двох загиблих людей. Щонайменше 17 поранених, — заявив глава місцевої ОВА.

Він також додав, що поранення отримала 14-річна дитина.

Станом на зараз медики надають усім потерпілим містянам необхідну допомогу.

В'ячеслав Чаус наголосив, що відповідні служби працюють на місці атаки.