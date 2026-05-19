РФ атакувала балістикою Прилуки — 2 людини загинули, 17 постраждали
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала балістикою Прилуки — 2 людини загинули, 17 постраждали

В'ячеслав Чаус / Чернігівська ОВА
Атака РФ на Прилуки - які наслідки

19 травня російські загарбники завдали ударів по Прилуках, що в Чернігівській області. Згідно з останніми даними, цей повітряний напад ворога забрав життя щонайменше двох мирних мешканців міста.

Головні тези:

  • Під удар противника потрапило одне із місцевих підприємств. 
  • Серед поранених є дитина, медики уже працюють з усіма 17 постраждалими.

Атака РФ на Прилуки — які наслідки

Факт ворожого удару підтвердив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За якийсь час до цього Повітряні сили оголосили про загрозу застосування Росією балістичного озброєння та попередили про пуск повітряної цілі на Прилуки.

За словами Чауса, близько 10:00 росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук.

Під ударом — одне із підприємств. Пошкоджений торгівельний центр, що поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежна техніка. На жаль, уже зараз відомо про двох загиблих людей. Щонайменше 17 поранених, — заявив глава місцевої ОВА.

Він також додав, що поранення отримала 14-річна дитина.

Станом на зараз медики надають усім потерпілим містянам необхідну допомогу.

В'ячеслав Чаус наголосив, що відповідні служби працюють на місці атаки.

До слова, близько 11:47 Повітряні сили ЗСУ попередили, що зафіксовано зліт МіГ-31К РФ — по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила 4 райони зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Наводив ворожі удари по Києву". СБУ затримала агента російської розвідки
СБУ
СБУ викрила ще одного агента ГРУ РФ в Україні
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Влада РФ підтвердила атаку сотень українських дронів — відео
“Бавовна” в Росії 19 травня - подробиці та відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?