РФ атакувала балістикою Прилуки — 2 людини загинули, 17 постраждали

19 травня російські загарбники завдали ударів по Прилуках, що в Чернігівській області. Згідно з останніми даними, цей повітряний напад ворога забрав життя щонайменше двох мирних мешканців міста.
Головні тези:
- Під удар противника потрапило одне із місцевих підприємств.
- Серед поранених є дитина, медики уже працюють з усіма 17 постраждалими.
Атака РФ на Прилуки — які наслідки
Факт ворожого удару підтвердив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
За якийсь час до цього Повітряні сили оголосили про загрозу застосування Росією балістичного озброєння та попередили про пуск повітряної цілі на Прилуки.
За словами Чауса, близько 10:00 росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук.
Він також додав, що поранення отримала 14-річна дитина.
Станом на зараз медики надають усім потерпілим містянам необхідну допомогу.
В'ячеслав Чаус наголосив, що відповідні служби працюють на місці атаки.
До слова, близько 11:47 Повітряні сили ЗСУ попередили, що зафіксовано зліт МіГ-31К РФ — по всій Україні оголосили повітряну тривогу.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-