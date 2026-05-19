РФ атаковала баллистикой Прилуки — 2 человека погибли, 17 пострадали

19 мая российские захватчики нанесли удары по Прилукам Черниговской области. Согласно последним данным, это воздушное нападение врага унесло жизни по меньшей мере двух мирных жителей города.

Атака РФ на Прилуки — какие последствия

Факт вражеского удара подтвердил глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

За некоторое время до этого Воздушные силы объявили об угрозе применения Россией баллистического вооружения и предупредили о пуске воздушной цели на Прилуки.

По словам Чауса, около 10:00 россияне ударили баллистической ракетой по центру Прилук.

Под ударом одно из предприятий. Поврежден торговый центр рядом с местом прилета, супермаркет и пожарная техника. К сожалению, уже сейчас известно о двух погибших людях. По меньшей мере, 17 раненых, — заявил глава местной ОВА.

Он также добавил, что ранение получил 14-летний ребенок.

На данный момент медики оказывают всем пострадавшим горожанам необходимую помощь.

Вячеслав Чаус подчеркнул, что соответствующие службы работают на месте атаки.