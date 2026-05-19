РФ атаковала баллистикой Прилуки — 2 человека погибли, 17 пострадали

19 мая российские захватчики нанесли удары по Прилукам Черниговской области. Согласно последним данным, это воздушное нападение врага унесло жизни по меньшей мере двух мирных жителей города.
Главные тезисы
- Под удар противника попало одно из местных предприятий.
- Среди раненых есть ребенок, медики уже работают со всеми 17 пострадавшими.
Атака РФ на Прилуки — какие последствия
Факт вражеского удара подтвердил глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.
За некоторое время до этого Воздушные силы объявили об угрозе применения Россией баллистического вооружения и предупредили о пуске воздушной цели на Прилуки.
По словам Чауса, около 10:00 россияне ударили баллистической ракетой по центру Прилук.
Он также добавил, что ранение получил 14-летний ребенок.
На данный момент медики оказывают всем пострадавшим горожанам необходимую помощь.
Вячеслав Чаус подчеркнул, что соответствующие службы работают на месте атаки.
К слову, около 11:47 Воздушные силы ВСУ предупредили, что зафиксирован взлет МиГ-31К РФ — по всей Украине объявили воздушную тревогу.
