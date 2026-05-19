Украина поразила 4 района сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ отчитывается, что 18 мая авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали сразу четыре района сосредоточения живой силы противника, пункт управления, три ПУ БпЛА и еще три важных объекта российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1546 сутки полномасштабной войны РФ против Украины.
- Вчера на фронте произошло 236 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 19 мая 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 19.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 351 150 (+1 140) человек;
танков — 11 940 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 24 584 (+1) ед;
артиллерийских систем — 42 340 (+78) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1426 (+11) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 299 199 (+2 142) ед;
крылатых ракет — 4 632 (+4) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 97 600 (+262) ед;
специальной техники — 4 202 (+2) ед.
Кроме того, применил 9794 дрона-камикадзе и произвел 3201 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня.
