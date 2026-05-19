Украина поразила 4 района сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ отчитывается, что 18 мая авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали сразу четыре района сосредоточения живой силы противника, пункт управления, три ПУ БпЛА и еще три важных объекта российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1546 сутки полномасштабной войны РФ против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 236 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 19 мая 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 19.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 351 150 (+1 140) человек;

  • танков — 11 940 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 584 (+1) ед;

  • артиллерийских систем — 42 340 (+78) ед;

  • наземных робототехнических комплексов — 1426 (+11) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 299 199 (+2 142) ед;

  • крылатых ракет — 4 632 (+4) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 97 600 (+262) ед;

  • специальной техники — 4 202 (+2) ед.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением 22 ракет и 72 авиационных ударов, сбросив 225 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 9794 дрона-камикадзе и произвел 3201 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня.

