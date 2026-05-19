Си Цзиньпин заявил, что Путин может пожалеть о вторжении в Украину — инсайдеры

Глава Китая Си Цзиньпин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин может в конце концов пожалеть о своем вторжении в Украину. Об этом удалось узнать инсайдерам газеты Financial Times.

Си признал, что война идет не по плану Путина

По словам нескольких источников, знакомых с оценкой США саммита в Пекине на прошлой неделе, президент Китая сделал эти комментарии во время широких переговоров, которые касались Украины, и включали предложение Трампа о сотрудничестве трех лидеров в борьбе с Международным уголовным судом, — пишет издание.

Журналисты обращают внимание на то, что заявления лидера КНР о решении Путина начать полномасштабную войну против Украины становятся все более категоричными.

Что важно понимать, во время встречи Си с бывшим президентом США Джо Байденом глава Китая воздерживался от столь острых оценок.

Как отмечает издание, критика лидера КНР в адрес Путина прозвучала на фоне того, что война России против Украины зашла в тупик, особенно для РФ.