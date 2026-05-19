Си Цзиньпин заявил, что Путин может пожалеть о вторжении в Украину — инсайдеры

Глава Китая Си Цзиньпин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин может в конце концов пожалеть о своем вторжении в Украину. Об этом удалось узнать инсайдерам газеты Financial Times.
Главные тезисы
- Си больше не уверен в том, что Россия сможет выиграть войну.
- Он знает о новых успешных ударах Украины и понимает, что они будут становиться все более мощными.
Си признал, что война идет не по плану Путина
Журналисты обращают внимание на то, что заявления лидера КНР о решении Путина начать полномасштабную войну против Украины становятся все более категоричными.
Что важно понимать, во время встречи Си с бывшим президентом США Джо Байденом глава Китая воздерживался от столь острых оценок.
Как отмечает издание, критика лидера КНР в адрес Путина прозвучала на фоне того, что война России против Украины зашла в тупик, особенно для РФ.
Более того, Си знает о том, что Силы обороны Украины начали наносить очень мощные удары не только по российским войскам, но и по нефтяным объектам страны-агрессорки.
