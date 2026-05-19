Си Цзиньпин заявил, что Путин может пожалеть о вторжении в Украину — инсайдеры
Категория
Политика
Дата публикации

Си Цзиньпин заявил, что Путин может пожалеть о вторжении в Украину — инсайдеры

Си признал, что война идет не по плану Путина
Read in English
Читати українською
Источник:  Financial Times

Глава Китая Си Цзиньпин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин может в конце концов пожалеть о своем вторжении в Украину. Об этом удалось узнать инсайдерам газеты Financial Times.

Главные тезисы

  • Си больше не уверен в том, что Россия сможет выиграть войну.
  • Он знает о новых успешных ударах Украины и понимает, что они будут становиться все более мощными.

Си признал, что война идет не по плану Путина

По словам нескольких источников, знакомых с оценкой США саммита в Пекине на прошлой неделе, президент Китая сделал эти комментарии во время широких переговоров, которые касались Украины, и включали предложение Трампа о сотрудничестве трех лидеров в борьбе с Международным уголовным судом, — пишет издание.

Журналисты обращают внимание на то, что заявления лидера КНР о решении Путина начать полномасштабную войну против Украины становятся все более категоричными.

Что важно понимать, во время встречи Си с бывшим президентом США Джо Байденом глава Китая воздерживался от столь острых оценок.

Как отмечает издание, критика лидера КНР в адрес Путина прозвучала на фоне того, что война России против Украины зашла в тупик, особенно для РФ.

Более того, Си знает о том, что Силы обороны Украины начали наносить очень мощные удары не только по российским войскам, но и по нефтяным объектам страны-агрессорки.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины "уничтожили" войска Швеции во время учений НАТО — видео
Украинские воины снова превзошли войска НАТО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО заявляет об обезвреживании 180 целей во время атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
авиация ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия начала масштабные ядерные учения
Новые ядерные учения России – что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?