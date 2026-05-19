Сі Цзіньпін заявив, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну — інсайдери

Очільник Китаю Сі Цзіньпін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін може врешті-решт пошкодувати про своє вторгнення в Україну. Про це вдалося дізнатися інсайдерам видання Financial Times.

Сі визнав, що війна йде не за планом Путіна

За словами кількох джерел, знайомих з оцінкою США саміту в Пекіні минулого тижня , президент Китаю зробив ці коментарі під час широких переговорів, які торкалися України, і включали пропозицію Трампа про співпрацю трьох лідерів у боротьбі з Міжнародним кримінальним судом, — пише видання.

Журналісти звертають увагу на те, що заяви лідера КНР щодо рішення Путіна розпочати повномасштабну війну проти України стають дедалі категоричнішими.

Що важливо розуміти, під час зустрічі Сі з колишнім президентом США Джо Байденом глава Китаю утримувався від таких гострих оцінок.

Як зазначає видання, критика лідера КНР на адресу Путіна пролунав на тлі того, що війна Росії проти України зайшла у глухий кут, особливо для РФ.