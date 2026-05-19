Сі Цзіньпін заявив, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну — інсайдери

Очільник Китаю Сі Цзіньпін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін може врешті-решт пошкодувати про своє вторгнення в Україну. Про це вдалося дізнатися інсайдерам видання Financial Times.
Головні тези:
- Сі більше не впевнений у тому, що Росія зможе виграти війну.
- Він знає про нові успішні удари України, та розуміє, що ті будуть ставити дедалі потужнішими.
Сі визнав, що війна йде не за планом Путіна
Журналісти звертають увагу на те, що заяви лідера КНР щодо рішення Путіна розпочати повномасштабну війну проти України стають дедалі категоричнішими.
Як зазначає видання, критика лідера КНР на адресу Путіна пролунав на тлі того, що війна Росії проти України зайшла у глухий кут, особливо для РФ.
Ба більше, Сі знає про те, що Сили оборони України почали завдавати вкрай потужні удари не лише по російських військах, а й про нафтових об'єктах країни-агресорки.
